19 доказательств того, что все вещи бессильны перед его величеством временем
Времени противостоять сложно. И это касается не только людей, но и неодушевленных предметов. И неважно, брелок это или ботинки, кепка или гитара, все так или иначе однажды изнашивается и теряет товарный вид.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать за различными метаморфозами. В нашей сегодняшней подборке — фото, которые покажут, какое сильное влияние на вещи оказывают дни, месяцы и годы регулярного использования.
1. «Наш местный парикмахер работает тут столько, сколько я себя помню. Вот как износился металлический пол»
2. «Работаю почтальоном и прохожу по 17 км за день. Старые ботинки — с середины марта»
3. «Мы используем латунные молотки, чтобы не повредить детали из стали. Каждый год получаем новый молоток»
4. «Этот нож пережил в нашей семье несколько поколений. Его регулярно затачивали»
5. «Посмотрите на гриф моего „Стратокастера“»
6. «Ручка переключения скоростей после 482 тыс. км»
7. «Одно и то же деревянное покрытие, но одна часть — под балконом, а другая — 10 лет под открытым небом»
8. «Одинаковые кепки. Обеим 2,5 года. Одну носил почти каждый день, другая лежала в шкафу»
9. «Край складного стола в прачечной»
10. «Место, где кольцо, при помощи которого закрывают ворота, ударяется о бетонную стену»
11. «Кожаный ремень после 2 лет почти ежедневного использования»
12. «Старый „прозрачный“ чехол спустя 3 года. Мама думала, тот, что слева, — янтарного цвета»
13. Мастер Йода: «Когда 900 лет тебе будет, так хорошо выглядеть ты не будешь»
14. «Похоже, наша кошка последние 2 года провела в основном нежась на солнце»
15. «Старый воздушный фильтр газонокосилки моего отца рядом с новым»
16. «Моя мышка спустя годы щелканья»
17. «С брелка-лего спустя больше 10 лет сошла позолота»
18. «Посмотрите, как протерлась лестница в подвале у меня на работе»
19. «Краска на лестнице стерлась в том месте, за которое люди хватаются, меняя направление»
А какие вещи, которые не пощадило время, встречались вам?