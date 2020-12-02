19 доказательств того, что все вещи бессильны перед его величеством временем

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Времени противостоять сложно. И это касается не только людей, но и неодушевленных предметов. И неважно, брелок это или ботинки, кепка или гитара, все так или иначе однажды изнашивается и теряет товарный вид.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за различными метаморфозами. В нашей сегодняшней подборке — фото, которые покажут, какое сильное влияние на вещи оказывают дни, месяцы и годы регулярного использования.

1. «Наш местный парикмахер работает тут столько, сколько я себя помню. Вот как износился металлический пол»

2. «Работаю почтальоном и прохожу по 17 км за день. Старые ботинки — с середины марта»

3. «Мы используем латунные молотки, чтобы не повредить детали из стали. Каждый год получаем новый молоток»

4. «Этот нож пережил в нашей семье несколько поколений. Его регулярно затачивали»

5. «Посмотрите на гриф моего „Стратокастера“»

6. «Ручка переключения скоростей после 482 тыс. км»

7. «Одно и то же деревянное покрытие, но одна часть — под балконом, а другая — 10 лет под открытым небом»

8. «Одинаковые кепки. Обеим 2,5 года. Одну носил почти каждый день, другая лежала в шкафу»

9. «Край складного стола в прачечной»

10. «Место, где кольцо, при помощи которого закрывают ворота, ударяется о бетонную стену»

11. «Кожаный ремень после 2 лет почти ежедневного использования»

12. «Старый „прозрачный“ чехол спустя 3 года. Мама думала, тот, что слева, — янтарного цвета»

13. Мастер Йода: «Когда 900 лет тебе будет, так хорошо выглядеть ты не будешь»

14. «Похоже, наша кошка последние 2 года провела в основном нежась на солнце»

15. «Старый воздушный фильтр газонокосилки моего отца рядом с новым»

16. «Моя мышка спустя годы щелканья»

17. «С брелка-лего спустя больше 10 лет сошла позолота»

18. «Посмотрите, как протерлась лестница в подвале у меня на работе»

19. «Краска на лестнице стерлась в том месте, за которое люди хватаются, меняя направление»