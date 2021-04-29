19 выхваченных из жизни фотосравнений, которые убедительнее гугла расскажут про этот мир

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Нагляднее всего уникальность проявляется в сравнении. Когда ребенок все свое детство проводит с любимой игрушкой, он не замечает, как она меняется со временем. И только увидев такую же новую уже во взрослом возрасте, понимает, как много они вместе прошли. А некоторые родители признают, насколько близко упало яблоко от яблони, только сопоставив свое детское фото с фотографией своего ребенка.

AdMe.ru погрузился в поиски фотографий, которые нагляднее энциклопедии показывают разницу в некоторых вещах.

Яйца на фото выкрашены одной и той же краской. Вся разница в том, что яйца слева сами были коричневые, а справа — белые

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«Морковь во всем ее разнообразии. Все выращено мной»

«Камень слева я привез с Южного полюса, а справа — с Северного»

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