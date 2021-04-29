19 выхваченных из жизни фотосравнений, которые убедительнее гугла расскажут про этот мир
Нагляднее всего уникальность проявляется в сравнении. Когда ребенок все свое детство проводит с любимой игрушкой, он не замечает, как она меняется со временем. И только увидев такую же новую уже во взрослом возрасте, понимает, как много они вместе прошли. А некоторые родители признают, насколько близко упало яблоко от яблони, только сопоставив свое детское фото с фотографией своего ребенка.
AdMe.ru погрузился в поиски фотографий, которые нагляднее энциклопедии показывают разницу в некоторых вещах.
Яйца на фото выкрашены одной и той же краской. Вся разница в том, что яйца слева сами были коричневые, а справа — белые
Погода в Нидерландах сегодня
В ведрах жидкость одного цвета. Нам кажется, что разного, потому что емкости выкрашены в разные цвета
«Я покрасила левую часть кроссовка простым черным маркером, справа он выжжен солнцем»
Один сапог отполировали, а другой нет
«Отполировала одну из ручек комода, который купили, когда моя мама была еще маленькой»
«Мои родители хранят в кухонном ящике несколько поколений телефонов»
2 одинаковые мельницы со специями. Одной несколько месяцев, другой — десятилетий
Вот как выглядит ручка дома на пляже: снаружи она вся покрыта ржавчиной
Как так получилось, что яблоко наполовину красное и наполовину зеленое?
«Коллега использовал этот нож каждый день на протяжении 30 лет, чтобы резать апельсины»
«Морковь во всем ее разнообразии. Все выращено мной»
«Камень слева я привез с Южного полюса, а справа — с Северного»
Сравните шарик для сушки, которому 12 лет, с его новым собратом
«Один был игрушкой моего детства, другой как новый»
Эта подставка для ног на протяжении многих лет защищала древесину от стульев и обуви
«Ремонтирую дом. Вот как выглядят старые пиломатериалы в сравнении с новыми»
Старая щетка для барбекю в сравнении с новой
Новые и бывшие в употреблении электроды
А у вас есть похожие фото? Какое из сравнений произвело набольшее впечатление?
Фото на превью Unique_Cow3112 / Reddit
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