19 вторых половинок, у которых и дня не проходит, чтобы где-нибудь не учудить

В каждых отношениях люди периодически сталкиваются с моментами, когда партнер делает что-то не совсем правильно. Хорошо, если каждую такую неудачу получается переводить в шутку, а не принимать слишком близко к сердцу. В таком случае и посмеяться можно, и повода для конфликта не будет. Особенно если понимать, что завтра легко можно и самому оказаться в такой же ситуации.

Мы в AdMe.ru не в силах сдержать улыбку всякий раз, когда вторые половинки чудят, да еще делают это так круто. Не поделиться с вами нашими эмоциями было бы непростительно.

1. «Отправила парня за спонжем в магазин, и вот с чем он вернулся»

2. «Мой муж провалился с чердака нашего нового дома сразу после того, как я сказала ему, чтобы он оставил работу профессионалам»

3. «Девушка переедет только через неделю, так что мы будем жить как короли, пока это не произойдет»

4. «Попросила у мужа салат. Вот что он принес»

5. «Мой муж милый, но такой чудак»

«Ха-ха, завтра ты работаешь».

6. «Это была попытка приготовить ужин для моего парня (теперь мужа). Я узнала, что означает „непрямой жар“. Мы заказали пиццу»

7. «Моя жена отлично метает топоры»

8. «Купил супруге подарок. Занавеска для душа с Джеффом Голдблюмом. Она сильно удивилась»

9. «Жена сказала, чтобы я постелил пленку, прежде чем начну красить. Заверил ее, что мне это не нужно и я буду очень осторожен»

10. «Это футболка с нелестными фотографиями моей супруги»

11. «Приснилось, что моя жена — гарпия, поэтому я зарисовал происходящее»

12. «Купила мужу красивую новую игрушку, а он просто хочет поиграть с коробкой»

13. «У моей девушки проблема с тем, что она забывает снимать наклейки с вещей: тарелки, чашки — что угодно. Сегодня в ужине был особый ингредиент»

14. «Моя девушка ест только шоколадные кусочки из печенья»

15. «Я сказал своей девушке, что сегодня утром рядом со мной сидела красивая дама»

16. «Вот как моя жена ест пиццу»

17. «Упаковала подарок ко дню рождения своего парня»

18. «Свитер оказался немного теснее, чем я планировала, но мужу прямо очень нравится, как он в нем выглядит»

19. «Моя девушка заказала мне чесалку для спины. Вот то, что пришло. Это было смешно»