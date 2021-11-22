19 везунчиков, которые случайно создали фотошедевры с элементами магии и волшебства

Нередко мы видим что-то странное вживую или на фотографии, потом присматривается получше и понимаем, что просто почудилось. Пользователи сети делятся снимками, на которых запечатлены визуальные иллюзии. Какие-то из них легко разгадать. Некоторые же заставляют пораскинуть мозгами. Например, мы долго не могли понять, почему у собаки появилось человеческое лицо и кто так сильно напоминает живых динозавров на поляне.

AdMe.ru приглашает вас в мир фотоиллюзий, где так часто звучит фраза: «Ой, показалось».

Эта тень похожа на человека

Собака-химера

Огромный микрофон?

Зубастая рябина

Кот дышит огнем

«Этот помидор из моего сада, кажется, сшили»

Вы наверняка слышали о Котопсе, а здесь Песопес

Кажется, что это НЛО

Удивленная леди

На собаке человеческое лицо

Отражение кота и дерева

Это паукокот

Богомол на лобовом стекле

Кот как-то очутился на облаке

«У моей машины пропало четвертое колесо, если смотреть под таким углом»

Так это же не река, а скала

Выглядят как динозавры

«Мой пес потерял голову»

«Кроссовки моего друга выглядят так, будто кричат»

Теперь я боюсь надевать кроссовки. © SnooDoughnuts8764 / Reddit