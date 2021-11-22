19 везунчиков, которые случайно создали фотошедевры с элементами магии и волшебства
Нередко мы видим что-то странное вживую или на фотографии, потом присматривается получше и понимаем, что просто почудилось. Пользователи сети делятся снимками, на которых запечатлены визуальные иллюзии. Какие-то из них легко разгадать. Некоторые же заставляют пораскинуть мозгами. Например, мы долго не могли понять, почему у собаки появилось человеческое лицо и кто так сильно напоминает живых динозавров на поляне.
AdMe.ru приглашает вас в мир фотоиллюзий, где так часто звучит фраза: «Ой, показалось».
Эта тень похожа на человека
Собака-химера
Огромный микрофон?
Зубастая рябина
Кот дышит огнем
«Этот помидор из моего сада, кажется, сшили»
Вы наверняка слышали о Котопсе, а здесь Песопес
Кажется, что это НЛО
Удивленная леди
На собаке человеческое лицо
Отражение кота и дерева
Это паукокот
Богомол на лобовом стекле
Кот как-то очутился на облаке
«У моей машины пропало четвертое колесо, если смотреть под таким углом»
Так это же не река, а скала
Выглядят как динозавры
- А кто это на самом деле? © boygoblin / Reddit
- Носухи. © BridgeNess07 / Reddit
«Мой пес потерял голову»
«Кроссовки моего друга выглядят так, будто кричат»
- Теперь я боюсь надевать кроссовки. © SnooDoughnuts8764 / Reddit
Есть ли у вас фото, посмотрев на которые не сразу разберешь, что на них запечатлено? Поделитесь?
Фото на превью ExplodingSofa / Reddit
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