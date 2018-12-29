19 вещей, которые повторяются каждый Новый год

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Традиционно Новый год у нас ассоциируется с елкой, праздничной музыкой, гирляндами и вкусной едой. Но есть не менее новогодние особенности, которые повторяются каждый год с завидной регулярностью: похудевший кошелек, горы грязной посуды, дефицит горошка в магазине, попытки во всем начать новую жизнь и набитый едой животик.

Мы в AdMe.ru уже предвкушаем предстоящие праздники и предлагаем вам на всю предновогоднюю суету посмотреть с позитивом.

Декабрьская зарплата против декабрьских расходов

Скоро во всех квартирах страны

Музыкальный вкус с годами не портится

«Мой кот каждый год забывает, насколько крута рождественская елка. Его реакция бесценна»

Но елка умеет дарить не только приятные эмоции

Чем красивее все до, тем больше бардака после

Каждый пытается начать новую жизнь, поэтому спортзалы забиты

«Я после праздников»

Когда пришел черед готовить ведро с оливьешкой

Но чем разнообразнее стол праздничный, тем больше грязной посуды (которую всем лень мыть)

Когда стоишь 2 часа в очереди ради крутых фото детей

*наелся так, что не можешь встать* Мама: Там тортик еще остался. Я:

Новый год без оливье — не Новый год

И статистика это доказывает

С каждым из нас почти каждый год случается увлекательная новогодняя история

Когда подарок — сюрприз не только для получателя

Когда наконец добираешься до того, что нельзя было трогать, ведь это на Новый год...

Но доедать-то все равно надо

Во взрослой жизни ничего не меняется