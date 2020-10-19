19 человек, которые сами того не ожидая, обнаружили сюрприз в самой обычной вещи

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Порой самые обычные вещи могут таить в себе нечто непредсказуемое и иногда даже неподвластное объяснению. Вот и герои нашей статьи убедились в этом. Одни из них решили сами взяться за дело и выяснить, что скрывают в себе повседневные предметы, другие же не старались и обнаружили в них нечто удивительное совершенно случайно.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждая, даже самая обычная вещь может быть уникальной. Стоит лишь взглянуть на нее немножечко под другим углом.

1. «Бутон моего кактуса раскрылся. Думаю, что он похож на пришельца или Одри II»

Когда-то я выращивал такое. Собака лаяла на цветок, и он с хлопком открывался. © Franklymrshankl / Reddit

2. «Это — актинидия. Она размером с виноград и со вкусом киви!»

3. «Наша курица снесла яйцо размером 10 см, внутри которого было еще одно яйцо»

4. «Я нашел крошечный домик внутри пня»

Это то, что могут позволить себе миллениалы сегодня. © B***squish / Reddit

5. «В моей книге обнаружилась часть другой»

6. «Так выглядит внутри моя черная морковь»

7. «Сегодня я заполучил двойной банан»

8. «Разрезал пополам лимон из своего сада и обнаружил, что в нем уже проросли семена»

9. Дерево внутри другого дерева

10. «Наш испанский лук внутри содержит символ мира»

11. Мячи для гольфа в разрезе выглядят даже аппетитно, но на самом деле внутри вспененный полиуретан

12. Необычные снаружи и еще более странные помидоры внутри

13. «В моей пачке с чипсами лежала целая картофелина»

14. «Мой перец с мини-перцем внутри»

15. «Срубил дерево на поле для гольфа и нашел в нем мяч для гольфа»

16. А это бейсбольный мяч в разрезе

17. «В моем мандарине рос мини-мандарин»

18. «Обнаружил эти розово-пурпурные бобы внутри нашей фасоли»

19. Аммонит возрастом 110 млн лет с радужной оболочкой и кальцитными камерами внутри