AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

19 человек, которые сами того не ожидая, обнаружили сюрприз в самой обычной вещи

292106
4k

Порой самые обычные вещи могут таить в себе нечто непредсказуемое и иногда даже неподвластное объяснению. Вот и герои нашей статьи убедились в этом. Одни из них решили сами взяться за дело и выяснить, что скрывают в себе повседневные предметы, другие же не старались и обнаружили в них нечто удивительное совершенно случайно.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждая, даже самая обычная вещь может быть уникальной. Стоит лишь взглянуть на нее немножечко под другим углом.

1. «Бутон моего кактуса раскрылся. Думаю, что он похож на пришельца или Одри II»

© DinosaurKati / reddit
  • Когда-то я выращивал такое. Собака лаяла на цветок, и он с хлопком открывался. © Franklymrshankl / Reddit

2. «Это — актинидия. Она размером с виноград и со вкусом киви!»

© _chupacabra_ / reddit

3. «Наша курица снесла яйцо размером 10 см, внутри которого было еще одно яйцо»

© scotttgreen / reddit

4. «Я нашел крошечный домик внутри пня»

© euphoric_barley / reddit
  • Это то, что могут позволить себе миллениалы сегодня. © B***squish / Reddit

5. «В моей книге обнаружилась часть другой»

© muhnahser / reddit

6. «Так выглядит внутри моя черная морковь»

© thesmallshadows / reddit

7. «Сегодня я заполучил двойной банан»

© easy_ while / reddit

8. «Разрезал пополам лимон из своего сада и обнаружил, что в нем уже проросли семена»

© everydayidiealittle / reddit

9. Дерево внутри другого дерева

© Sachikox / reddit

10. «Наш испанский лук внутри содержит символ мира»

© Pixelated_tentacle / reddit

11. Мячи для гольфа в разрезе выглядят даже аппетитно, но на самом деле внутри вспененный полиуретан

© Фактория / YouTube

12. Необычные снаружи и еще более странные помидоры внутри

© Tavrabbit / reddit

13. «В моей пачке с чипсами лежала целая картофелина»

© drummachine621 / reddit

14. «Мой перец с мини-перцем внутри»

© mouse-chauffeur / reddit

15. «Срубил дерево на поле для гольфа и нашел в нем мяч для гольфа»

© el_tobleronie / reddit

16. А это бейсбольный мяч в разрезе

© Фактория / YouTube

17. «В моем мандарине рос мини-мандарин»

© _Ineption / reddit

18. «Обнаружил эти розово-пурпурные бобы внутри нашей фасоли»

© optimistrhyme11 / reddit

19. Аммонит возрастом 110 млн лет с радужной оболочкой и кальцитными камерами внутри

© astoneforeveryhome / Instagram

Может быть, и вы находили что-то удивительное внутри обычных предметов?

Фото на превью DinosaurKati / reddit
292106
4k