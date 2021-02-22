19 вещей, которые ждали своего часа годами, и вот он наконец настал

Во многих квартирах есть «аномальные зоны», которые обычно называют шкафами или антресолями. Там исчезают, а потом, через много лет, находятся вещи, которые иначе как раритетами и не назовешь. Купленные «в приданое» сервизы, постельное белье «для гостей» и детские игрушки пропадают в недрах шифоньеров на целые десятилетия. К счастью, иногда некоторым предметам удается выбраться из этого «Бермудского треугольника» и послужить людям по своему прямому назначению.

Мы в AdMe.ru считаем, что лучше не откладывать жизнь на потом и пользоваться вещами сразу же после покупки. И искренне рады тому, что герои нашей статьи дали шанс старинным предметам не пылиться в шкафу, а принести пользу.

«Обнаружил у тестя раритет из советского Каунаса. Так как размер мой — сразу примерил. Ровно 30 лет кедам в этом году. Абсолютно новые, не ношенные»

«Получил добро от тестя на эксплуатацию. Посмотрим, долго ли их получится носить».

«В нашей семье есть загадочная коробка. Мне всегда было интересно узнать, что у нее внутри. Мама, таинственно улыбаясь, говорила: „Это твое приданое от бабушки“»

«На тот момент мне было лет 7–8 и я не особо впечатлилась словом „приданое“. Сейчас мне 27. Бабушки уже давно нет в живых. Разбирая вещи при переезде, мама торжественно вручила мне ту самую коробку. Итак, вот он: подарок с выдержкой почти в 20 лет! Очень нужные в хозяйстве вещи. А самое интересное, в коробке также был чек. Видно плохо, но там указан 2001 год и цена ₽ 474,60. Сейчас за такие деньги и 4 тарелки не купишь! Спасибо бабушка!»

«Дочка очень любит пить сок и чай через соломинку. Бабушка узнала об этом и принесла трубочки из своих запасов „на потом“. Так и живем»

«Волею судеб сейчас арендую квартиру в Италии. Хозяйка принесла новое белье в упаковке. Когда она ушла, я вскрыл пакет, а там был такой конверт»

«В двух словах: „Синьора, вы совершили правильный выбор. И поэтому предлагаем вам принять участие в лотерее.“ Призы на открытке. Хотел уже было подписать и отправить, но понял, что это нужно было сделать полвека назад».

«4 года назад не стало мамы, 18 ноября не стало папы. Начали разгребать все накопления. 2 набора столовых приборов посеребренных. И ведь хранили же! Доставали раз 5 за всю жизнь»

«Полез на антресоль и неожиданно нашел привет из прошлого. Мелкий в неописуемом восторге режет картон от коробки из-под обуви! Доча подтянулась. Про телефоны и компьютер дети временно забыли»

«Нашли в квартире бабушки помимо многолетней консервации и мешков с продуктами довольно интересные вещи, в том числе новую лампу кварцевания и термометр»

«В начале нулевых троюродная тетя, узнав о моем увлечении фотографией, подарила мне „Зенит TTL“, экспортную модель 1980 года с олимпийской символикой!»

«В родной упаковке, со всеми документами, ни разу не использованный! Уже сколько было у меня фотоаппаратов после, но он, конечно, и сейчас у меня занимает почетное место».

«Бывший начальник переезжал в другой город и отдал мне контейнер со всяким барахлом. Попалась мне там вот такая коробочка»

«Открыл ее — и моему изумлению не было предела. Вот что там было. Теперь, наверное, полочку надо городить на стену».

«Я приехала в Москву из Сибири год назад. Купила по ₽ 1 000 в интернете антикварных сервизов несколько штук, они такие тоненькие, такие красивые!»

«У меня в детстве даже ваз и бокалов хрустальных не было. А теперь я могу каждый день пить чаек из красивых чашек (которые могли 50 лет стоять в серванте чьей-то бабули, страшно представить!)».

«Одеяло было куплено бабушкой в качестве моего приданого в 1989 году. Забрала с собой в Германию. Сплю под ним зимой»

«Копалась на антресолях и нашла вот это — фломастеры из моего детства. Настоящие, немецкие. Еще пишут»

«Захотела льняные полотенца. Спросила у мамы, нет ли у нее. Маме 71 год, у нее 4 огромных шкафа и кладовка — наверняка что-то припасено. И я таки не ошиблась!»

«Эту ткань покупали для проводов деда, которого не стало в 1977 году. Но бабушка была прижимиста и решила лен оставить до „своего дня“. Ее не стало в 1985-м, но тогда уже потихоньку начинались времена дефицита, и моя мама пожалела тратить хороший лен на грустное дело. А вдруг пригодится? И не ошиблась, мудрая женщина! В 2020 году, спустя 43 года после покупки, я все же сшила из этой ткани полотенца!»

«2 набора столовых приборов пролежали у бабушки в шкафу с 1959 года. Очистила их от желтизны в мыльном растворе. И даже комплект постельного белья из чистого хлопка нашелся»

«Дедушка привез из Одессы огромную коробку, под тяжестью которой он аж сгибался, и зычно крикнул: „Внучка, принимай подарок! Бабушка тебе семейную гордость передала!“»

«В коробке упакованный в сотни газет лежал сервиз на 6 персон. Помпезный до такой степени, что Людовик XIV рыдал бы горькими слезами зависти. „Бабушке его моя мать на свадьбу подарила, а ей — ее муж на 20 лет совместной жизни. Ни разу никто им не пользовался, — гордо сообщил дед. — Вот ты замуж выйдешь, и будет тебе приданое“. Забрать часть сервиза в общагу, чтобы пользоваться им, родители мне запретили, ведь „такая вещь!“. Если действительно буду выходить замуж, разобью эту проклятую коробку прямо на росписи — на счастье».

«Перебирали вещи в квартире у бабушки, нашли новые предметы гигиены и быта»

«Все детство я глазела на эту куклу, которая стояла в коробке в серванте. Трогать ее было нельзя, „а то сломаешь“. Я назвала ее Элен. О, как я о ней мечтала!»

«Прошло 20 лет, и мама взяла и наконец-то подарила ее моей дочери. Правда, сказала, чтобы мы пока в шкаф поставили. Ну уж нет! Играй, доченька, Элен так долго тебя ждала!»