19 метких твитов о проблемах, которыми сыта по горло каждая женщина
Каждый день женщины тратят около 55 минут на то, чтобы привести себя в порядок. Это целые 2 недели в год. Вероятно, мужчин могут обескуражить такие цифры, но представительницы прекрасного пола знают, что быть женщиной гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Мы в AdMe.ru подписываемся под этими 19 твитами, в которых женщины поделились своей болью и негодованием.
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Наши читательницы, а какие женские проблемы коснулись вас?
Фото на превью lysergay / twitter