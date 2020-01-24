19 метких твитов о проблемах, которыми сыта по горло каждая женщина

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Каждый день женщины тратят около 55 минут на то, чтобы привести себя в порядок. Это целые 2 недели в год. Вероятно, мужчин могут обескуражить такие цифры, но представительницы прекрасного пола знают, что быть женщиной гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.