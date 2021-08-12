19 вещей, которые для одних сокровище, а другие и бесплатно бы не взяли

Многие порой делают импульсивные покупки: от вкусняшек, духов и одежды до предметов интерьера, которые запали им в душу. И неважно, насколько специфический вкус у человека, если он купил лампу в виде гигантского гриба, или стул в виде круга сыра, а то и вовсе подсветку для унитаза. Ведь если это приобретение сделало его счастливым, то все остальное не имеет значения.

Мы в AdMe.ru считаем, что иногда стоит делать неожиданные покупки, хотя бы, чтобы потешить своего внутреннего великого оригинала. И герои нашей подборки наверняка думают также.

«Вы только гляньте, что я купил своей любимой!»

«Нужен ли мне был большой пластиковый круг сыра? Нет. Купил ли я его? Да»

Очень интересное решение

«Мой брат купил игру „Поп-ит“»

«Я люблю миниатюрные вещи. Думаю, этот очаровательный портфельчик предназначен для визитных карточек»

«Я нашла кошелек с Пикачу, и он самый симпатичный в мире»

«Мой папа сначала купил туалетную бумагу с надписью „С рождеством“ на разных языках, а теперь бумагу для изучения английского»

«Я наткнулся на распродажу, и теперь у меня есть вот такой морской огурец»

«Я купила шедевр»

«У меня есть эта безумная грибная лампа 1970-х годов»

«Приобрел себе вот такое»

«Я сделала импульсивную покупку»

«Вот что я нашел»

«Вчера купила телефон Coca-Cola»

«У моего коллеги есть кружка Game Boy, которая „включается“, когда вы наливаете в нее горячую воду. Так круто!»

«Я сделала судьбоносную и очень взрослую покупку»

«Я сделала подушки вот с таким принтом, и вы только посмотрите, какие красивые они получились»



«Отец моего парня купил светодиодные лампы для туалета. И это выглядит как портал в другой мир»

«Я купила фигурки, которые якобы должны „исцелить боль в вашем сердце“»