19 вещей из бабушкиного сундука, которым годы пошли только на пользу

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Многие старинные предметы интерьера, гардероба да и вообще винтажные вещицы с годами не теряют своей актуальности, а лишь приобретают дополнительный шарм. К тому же они продолжают надежно выполнять свои функции.

Мы в AdMe.ru очарованы вещами с налетом старины и с интересом разглядываем предметы, которые с годами стали выглядеть только лучше.

«Моя бабушка носила эти очки 36 лет. Оказалось, что это золото и рубины»

«Мое уникальное обручальное кольцо из 1960-х, которое принадлежало бабушке»

«В моей библиотеке около 10 старинных рукописей на пальмовых листьях»

«Винтажные карманные часы конца 1800-х годов. Принадлежали 4 поколениям моей семьи»

«Холодильник 1906 года отлично дополнил нашу кухню»

«Ford 1928 года достался мне от отца. Когда-нибудь я тоже передам его своему сыну»

«Моя подруга нашла коллекцию украшений своей бабушки, которая хранилась в подвале более 40 лет»

«Мама только что передала мне эту семейную реликвию. Фляжка из 1800-х»

«Дедушкина коллекция самого 1-го издания книг о Гарри Поттере в твердом переплете. Стоит более $ 100 000»

«Семейная реликвия. Часы моего деда. Мама говорит, что он очень дорожил ими»

«Еще одна винтажная гитара моего семейства. Папин Gibson 1969 года»

«Реликвия предков. Книга XVIII века в кожаном переплете»

«Ей уже 101 год, а она пишет все лучше и лучше. Нет ничего прекраснее старинной перьевой ручки»

«Позолоченная бритва 1940-х годов, доставшаяся по наследству от деда. В детстве любил наблюдать, как он бреется»

«Сережки, которые моя мама купила 60 лет назад, когда ей было 13»

«Викторианское свадебное платье 1970-х годов и набор посуды середины ХХ века. Я довольна!»

«Этот винтажный диван, кажется, был создан для нашей гостиной»

Добро пожаловать в 1975-й! Этот диван — сокровище. © YourDimeTime / Reddit

«Спустя 50 лет платье до сих пор в идеальном состоянии»

«Я была в восторге, обнаружив этот кофейный столик 1960–1970-х годов»