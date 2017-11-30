19 увлекательных фото с камер наблюдения, после просмотра которых захочется поставить себе дома такую же

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Чтобы облегчить жизнь себе и усложнить сомнительным личностям, люди все чаще прибегают к помощи камер наблюдения, видеорегистраторам и прочим «фотопомощникам». Иногда на них можно запечатлеть массу интересных вещей. AdMe.ru собрал тех, кого застигла врасплох установленная камера. Или, наоборот, кто сумел с ней договориться, как парень из последнего пункта.

1. «Решил проверить на работе домашнюю камеру. Что ж, все, что мне оставалось, это наблюдать»

2. «Мама рассказала, что сегодня за ней гнался петух. Не поверил и решил проверить на камере»

3. Уровень игры в дженгу: азиат

4. «Родители установили во дворе камеру с датчиками движения»

5. «Мы запрещаем нашей кошке сидеть на столике. И вот, пока мы на работе...»

6. «Установил камеру на радиоуправляемую машинку»

7. Видимо, спешит в баню

8. У ЖКХ бывают эффективные методы борьбы с нарушителями. Камера позора

9. «Пришло уведомление с камеры наблюдения, что замечено движение у двери»

10. Кисс-камера иногда выдает сюрпризы

11. Вечеринка енотов у неисправной кормушки оленей

12. «„Монстр“, который заблокировал камеру в моем авто»

13. Кажется, они что-то заподозрили

14. «Проснулась в 3 утра и решила проверить веб-камеру у дочери. Несколько озадачена»

15. Когда пытаешься понять, как это устроено

16. «Моего ландшафтного дизайнера застали врасплох дважды: дождь и камера наблюдения,

о которой я забыл. Побаиваюсь теперь этого викинга»

17. «Так выглядит рабочий день моих котов»

18. «Проверил на работе домашнюю камеру. Он сидит и ждет меня. Мое сердце растаяло»

19. «Отец уехал на 5 дней и установил камеру наблюдения. Но это меня не остановило»

А вы думали когда-нибудь о том, чтобы поставить в доме камеру наблюдения?