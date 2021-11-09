19 умельцев, которые сшили себе такие крутые наряды, что именитые дизайнеры позавидуют

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Большинство людей идут на поиски наряда мечты в любимый магазин одежды. Но есть и такие мужчины и женщины, которые могут сшить себе обновку самостоятельно.

Нам в AdMe.ru импонируют талантливые люди. В этой статье собраны работы именно таких умельцев.

1. «Я сшил этот свитер из одеяла, которое купил в секонд-хенде»

2. «Нашла применение атласной ткани»

3. «Мой дирндль для Октоберфеста напоминает наряд Белль. Это получилось случайно»

4. «Начал шить несколько недель назад. Вот мой первый результат»

5. Плащ, который эта девушка сшила сама

6. Наряд для кота и кофта с кармашком, в котором котик может отдохнуть

7. Платье готово

8. «Теперь у меня есть такой же фартук, как в The Sims 4»

9. Вот что может получиться из ненужной простыни

10. «Сшил себе рубашки и подходящие под них галстуки для всех моих 5 котов. Это было весело»

11. «На первом фото — моя первая работа, на втором — платье, в котором не стыдно выйти в люди»

12. «Посмотрите, какие наряды получились у меня из мужских рубашек»

13. Девушка, которая сама создала свое свадебное платье

14. «Это самое сложное, что мне приходилось шить»

15. Девушка не захотела платить $ 490 за модное платье и сама сшила себе такое же

16. Наряд для подружки невесты

17. Получился идеальный плащ на осень, правда?

18. «Наконец-то вечернее платье, в котором я собираюсь посетить свадьбу, готово»

19. «Хотел бы я быть настолько смелым, чтобы пройтись по улице в наряде, который сшил»