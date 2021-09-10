19 умельцев, которые не обивают пороги магазинов в поисках идеала, а создают украшения сами
Красивые и эксклюзивные украшения обычно обходятся владельцу в кругленькую сумму. Но есть люди с золотыми руками, которые научились создавать нестандартные вещицы из того, что им под руку повернется. Например, они могут смастерить элегантную подвеску из пчелиных сот или кулон из косточки авокадо.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед талантливыми мастерами и мастерицами и понимаем, что такой хендмейд может легко потягаться с известными ювелирными домами.
«Поняла, что мне нужно цветочное ожерелье, чтобы облагородить гардероб, поэтому я сделала это! Оно даже попало в модный журнал»
«Я сделала деревянную заколку с кошачьими ушками»
- Можно использовать как оружие против вампиров. © tinydog / Imgur
«Уволился, чтобы стать ювелиром. 6 месяцев спустя я, самоучка, создал свое лучшее творение»
«Я обрабатываю минералы и делаю украшения для души!»
«Недавно начала делать сережки»
«Я пчеловод, внутри ульев я нахожу натуральные кусочки сот и делаю из них и смолы подвески»
«Сделала брошку „Сейлор Мун“»
«Я связала браслет крючком из проволоки»
«Я люблю свою работу... Сегодня сделала браслет в виде стрекозы»
«Я сделала сказочное эльфийское ожерелье»
«Сделала сережки»
«Смастерила сережки и украсила сумку»
«Создание этого кулона стало кульминацией моего года. Могу с уверенностью сказать, что горжусь своей работой»
- Честно говоря, один из лучших кулонов ручной работы, которые я видела! Я в восторге! Вы очень талантливы. © cassye_ / Reddit
«Сегодня доделала эти сережки»
«Свадебное кольцо из лунного камня, бриллиантов и рубинов, вдохновленное звездами»
«Сделала космический набор брошей — космонавт и Сатурн»
«Хочу показать вам свою последнюю работу»
«10 лет назад у меня на кухне случился пожар, в одном из сгоревших шкафов лежала тарелка моей бабушки»
«Я сохранила несколько осколков, потому что знала, что однажды что-нибудь с ними сделаю».
«Вырезала кошку из косточки авокадо»
Какое из этих украшений вам приглянулось?
Фото на превью monday_maybe / Reddit
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