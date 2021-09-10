19 умельцев, которые не обивают пороги магазинов в поисках идеала, а создают украшения сами

Красивые и эксклюзивные украшения обычно обходятся владельцу в кругленькую сумму. Но есть люди с золотыми руками, которые научились создавать нестандартные вещицы из того, что им под руку повернется. Например, они могут смастерить элегантную подвеску из пчелиных сот или кулон из косточки авокадо.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед талантливыми мастерами и мастерицами и понимаем, что такой хендмейд может легко потягаться с известными ювелирными домами.





«Поняла, что мне нужно цветочное ожерелье, чтобы облагородить гардероб, поэтому я сделала это! Оно даже попало в модный журнал»

«Я сделала деревянную заколку с кошачьими ушками»

Можно использовать как оружие против вампиров. © tinydog / Imgur

«Уволился, чтобы стать ювелиром. 6 месяцев спустя я, самоучка, создал свое лучшее творение»

«Я обрабатываю минералы и делаю украшения для души!»

«Недавно начала делать сережки»

«Я пчеловод, внутри ульев я нахожу натуральные кусочки сот и делаю из них и смолы подвески»

«Сделала брошку „Сейлор Мун“»

«Я связала браслет крючком из проволоки»

«Я люблю свою работу... Сегодня сделала браслет в виде стрекозы»

«Я сделала сказочное эльфийское ожерелье»

«Сделала сережки»

«Смастерила сережки и украсила сумку»

«Создание этого кулона стало кульминацией моего года. Могу с уверенностью сказать, что горжусь своей работой»

Честно говоря, один из лучших кулонов ручной работы, которые я видела! Я в восторге! Вы очень талантливы. © cassye_ / Reddit



«Сегодня доделала эти сережки»

«Свадебное кольцо из лунного камня, бриллиантов и рубинов, вдохновленное звездами»

«Сделала космический набор брошей — космонавт и Сатурн»

«Хочу показать вам свою последнюю работу»

«10 лет назад у меня на кухне случился пожар, в одном из сгоревших шкафов лежала тарелка моей бабушки»

«Я сохранила несколько осколков, потому что знала, что однажды что-нибудь с ними сделаю».

«Вырезала кошку из косточки авокадо»