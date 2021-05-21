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19 твитов, от которых у кого угодно глаза будут на мокром месте

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Если вам кажется, что только голливудские сценаристы умеют выискивать такие сюжеты, от которых зрители по всему миру будут умиляться и дружно заливаться слезами, то вы глубоко ошибаетесь. Ведь здесь, прямо у нас под носом, пользователи Twitter могут в 280 символах поведать такое, на что без сжатого в руках бумажного платочка и не взглянешь. А когда понимаешь, что рассказанные ими истории еще и реальны, градус эмоциональности возрастает во сто крат.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к теплым твитам этих 19 пользователей сети. Нам кажется, что и у вас это не получится.

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А с вами в последнее время случалось что-нибудь такое, чему самое место в этой подборке?

Фото на превью TorrensJonathan / Twitter
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