19 твитов, от прочтения которых у кого угодно глаза будут на мокром месте

Откуда берутся сюжеты популярных трагикомедий, заставляющих зрителей по всему миру то пустить слезу во время просмотра, то залиться искренним смехом? Может быть, прямиком из твиттера? Потому что там таких трогательных историй, которые можно было бы легко взять за основу сюжета, вагон и маленькая тележка.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к историям этих 19 пользователей твиттера (думаем, что и у вас не получится). А еще в качестве бонуса мы подготовили твит, который вселит в вас немного оптимизма.

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«Я так сильно тебя люблю, малышка. Вот тебе букет, чтобы защитить тебя от любой негативной энергетики. Ты мой лучший друг и моя родственная душа».

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«Момент настал, малышка». Инструкция «Как правильно чистить апельсины».

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Бонус: главное — это позитивный настрой