19 твитов, с которыми невозможно спорить, ведь в них вся правда жизни
У некоторых людей есть дар помогать другим, у других — находить во всем плюсы. А у людей из сегодняшней подборки есть дар тонко подмечать все вокруг и красочно описывать это, приправляя все сарказмом и отменным юмором.
Мы в AdMe.ru обожаем таких остряков, ведь их твиты не только поднимают настроение, но и в очередной раз убеждают, что все мы одной крови.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Марафон жизненных острот продолжается. Ваш черед делиться мудростями.
Фото на превью kyrie_miserere / twitter