19 твитов, прочитав которые сначала хихикаешь, а потом внезапно узнаешь себя любимую

Наверняка каждая из нас попадала в такую ситуацию, когда и немного грустно, и потешно, и можно таким поделиться только с подругой. Например, когда наелась вкусненького, пожурила себя, пошла в спортзал и на радостях, что ты такая молодец, опять наелась вкусненького. И таких выкрутасов от себя можно ожидать когда угодно. Главное, не забывать всегда себя любить, что бы наша внутренняя девочка ни вытворяла.