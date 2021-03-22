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19 твитов, прочитав которые сначала хихикаешь, а потом внезапно узнаешь себя любимую

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Наверняка каждая из нас попадала в такую ситуацию, когда и немного грустно, и потешно, и можно таким поделиться только с подругой. Например, когда наелась вкусненького, пожурила себя, пошла в спортзал и на радостях, что ты такая молодец, опять наелась вкусненького. И таких выкрутасов от себя можно ожидать когда угодно. Главное, не забывать всегда себя любить, что бы наша внутренняя девочка ни вытворяла.

Мы в AdMe.ru точно знаем, какой непостижимой может быть женская натура даже для самих женщин. И героини нашей подборки подтверждают это своими твитами.

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Под каким из этих твитов вы готовы подписаться, а с которым из них вы точно не согласны? Как думаете, какие еще жизненные ситуации, знакомые почти всем женщинам, сюда можно добавить?

Фото на превью almost_bergman / Twitter
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