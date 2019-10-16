19 твитов про нелегкую жизнь интроверта, который есть в каждом из нас

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У всех бывают моменты, когда хочется уединиться, не выходить из дома и по минимуму контактировать с кем-то. А есть люди, у которых этот набор желаний присутствует постоянно. Им непросто живется, что и доказывают их твиты про типичные будни интровертов.

Мы в AdMe.ru верим, что такие юморные, меланхоличные и максимально честные мысли от пользователей сети помогут лучше их понять (или улыбнуться, узнав себя).

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А какие повадки интровертов присущи вам?

Фото на превью olya_dd / Twitter

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