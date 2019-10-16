19 твитов про нелегкую жизнь интроверта, который есть в каждом из нас

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У всех бывают моменты, когда хочется уединиться, не выходить из дома и по минимуму контактировать с кем-то. А есть люди, у которых этот набор желаний присутствует постоянно. Им непросто живется, что и доказывают их твиты про типичные будни интровертов.