19 твитов, которые приоткрывают дверь в таинственный женский мир

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Твиттер — гениальное изобретение. Здесь любой человек может набрать огромное количество лайков, всего лишь выложив свои мысли на суд комментаторов. Среди бесконечного потока информации нет-нет да и проскальзывают настоящие жемчужины мысли. В этой статье вы найдете сокровища, которые касаются исключительно женских штучек (но мужчинам тоже будет нескучно).