19 твитов, которые приоткрывают дверь в таинственный женский мир
Твиттер — гениальное изобретение. Здесь любой человек может набрать огромное количество лайков, всего лишь выложив свои мысли на суд комментаторов. Среди бесконечного потока информации нет-нет да и проскальзывают настоящие жемчужины мысли. В этой статье вы найдете сокровища, которые касаются исключительно женских штучек (но мужчинам тоже будет нескучно).
Мы в AdMe.ru получили колоссальное удовольствие, когда делали эту статью. Надеемся, что настроение поднимется у всех. А если и у вас есть подобные примеры, делитесь с нами в комментариях.
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Фото на превью xvatitt / twitter