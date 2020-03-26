19 твитов, наполненных неподражаемой женской мудростью и юмором

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Норвежские исследователи в ходе эксперимента доказали, что люди, которые обладают хорошим чувством юмора, живут дольше остальных. Особенно это справедливо в отношении женщин: те из них, кто ценит и понимает хорошие шутки, на 48 % менее подвержены риску ранней смерти. Так что авторы этих твитов явно окажутся долгожителями, ведь они умеют видеть во всем смешное. А еще — мудро подмечать детали, из которых и состоит наша жизнь.

Мы в AdMe.ru долго смеялись, читая про посылку с пчелами, аксессуары и 3 кита взрослой жизни.

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Пугаетесь ли вы тоже при мысле о возвращении моды на джинсы с низкой талией? Тревожитесь ли, когда нужно поздравлять по телефону родственников?

Фото на превью uhhmmily / twitter

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