19 твитов, наполненных неподражаемой женской мудростью и юмором
Норвежские исследователи в ходе эксперимента доказали, что люди, которые обладают хорошим чувством юмора, живут дольше остальных. Особенно это справедливо в отношении женщин: те из них, кто ценит и понимает хорошие шутки, на 48 % менее подвержены риску ранней смерти. Так что авторы этих твитов явно окажутся долгожителями, ведь они умеют видеть во всем смешное. А еще — мудро подмечать детали, из которых и состоит наша жизнь.
Мы в AdMe.ru долго смеялись, читая про посылку с пчелами, аксессуары и 3 кита взрослой жизни.
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Пугаетесь ли вы тоже при мысле о возвращении моды на джинсы с низкой талией? Тревожитесь ли, когда нужно поздравлять по телефону родственников?
Фото на превью uhhmmily / twitter