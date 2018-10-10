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Никто не застрахован от неприятностей, но, пока одни досадуют на несправедливость судьбы, другие иронизируют над собственными ошибками и идут дальше. Почитайте о том, как больно ронять смартфон себе на лицо, безответно любить мужчину своей мечты и худеть на 200 г за неделю, чтобы убедиться — у неисправимых оптимистов поводом для шуточек может стать все что угодно.