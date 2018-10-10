19 твитов от тех, для кого проблемы и сложности — всего лишь повод посмеяться

Никто не застрахован от неприятностей, но, пока одни досадуют на несправедливость судьбы, другие иронизируют над собственными ошибками и идут дальше. Почитайте о том, как больно ронять смартфон себе на лицо, безответно любить мужчину своей мечты и худеть на 200 г за неделю, чтобы убедиться — у неисправимых оптимистов поводом для шуточек может стать все что угодно.

AdMe.ru собрал лучшие свежие твиты от тех, кто даже в трудной ситуации найдет повод повеселиться и повеселить других.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Какой из этих твитов развеселил вас больше всего?

19 На склад!
3 Комментарии
  • 10 октября 2018
  • 3
  • 13242

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!