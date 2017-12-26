19 твитов от людей, по которым 2017-й прошелся катком
Как это часто бывает, в преддверии Нового года многие из нас ждут не дождутся окончания уходящего года. Этот период чреват обилием жалоб и недовольств по поводу последних 365 дней, и в большинстве случаев они, конечно же, беспочвенны. По крайней мере, нам бы хотелось в это верить.
AdMe.ru надеется, что ваш 2017-й год был не так уж и плох и привнес в вашу жизнь щедрую порцию счастливых мгновений, но вместе с тем мы спешим представить вам 19 твитов от людей, которые вряд ли будут вспоминать этот год добрым словом.
А вы запишете уходящий год себе в актив или пассив? Делитесь своими впечатлениями о 2017-м в комментариях.
Фото на превью palnom6/twitter