19 твитов от людей, которые проводят лето на работе. Как и большинство из нас
Все мы мечтаем о лете — жарком сезоне, полном приключений и веселья. Наконец-то отправиться в заслуженный отпуск, отдохнуть с дорогими нам людьми и в целом провести лето так, чтобы вспоминать еще целый год. Но в итоге все выглядит совсем иначе. Интернет-пользователи поделились смешными летними реалиями, в которых каждый из нас узнает себя.
Мы в AdMe.ru отобрали 19 смешных твитов, прочитав которые вы захотите сказать: «Это же мое лето!»
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А как проходит ваше лето?
Фото на превью TheHyyyype / twitter