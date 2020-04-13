19 твитов от людей, которые мыслят крайне нестандартно и действуют так же

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Сегодня в соцсетях принято показывать свою жизнь. Но, если пользователи фейсбука любят блеснуть интеллектом, а фанаты инстаграма — приукрасить действительность, то обитатели твиттера неизменно рубят правду-матку. И этим находчивым людям хватает 280 символов на то, чтобы поделиться настоящей мудростью.

Мы в AdMe.ru любим читать короткие наблюдения о мире и сегодня решили опубликовать искрометные твиты от тех, кто уверен: нестандартный подход всегда лучший из всех возможных.

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