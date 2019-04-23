19 твитов о семейной жизни, в которых каждое слово пропитано болью
Семейная жизнь далеко не так идеальна, как ее демонстрируют в рекламе молочных продуктов. Она скорее похожа на тот хаос, который царил в семействе Букиных из «Счастливы вместе». И если раньше нам казалось, что в этом ситкоме все слишком преувеличено, то с возрастом мы стали понимать, что кое-где они даже недожали.
AdMe.ru считает, что все семьи в мире, как ни крути, одинаково сумасшедшие. И вот 19 твитов, подтверждающих это.
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А кто в вашей семье периодически выкидывает подобные номера?