19 твитов о семейной жизни, в которых каждое слово пропитано болью

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Семейная жизнь далеко не так идеальна, как ее демонстрируют в рекламе молочных продуктов. Она скорее похожа на тот хаос, который царил в семействе Букиных из «Счастливы вместе». И если раньше нам казалось, что в этом ситкоме все слишком преувеличено, то с возрастом мы стали понимать, что кое-где они даже недожали.