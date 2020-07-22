19 твитов о находчивых людях, которые рвут все шаблоны в клочья
В нашей жизни так много всевозможных шаблонов: как общаться, заводить знакомства и отмечать праздники. А поступки, слова или просто идеи, которые выходят из привычных стандартов, уж точно не могут не привлекать внимания. И обитатели твиттера, которые славятся своим умением смотреть под небанальным углом на обыденные житейские вещи, доказывают, что такой навык еще и точно поднимает настроение.
Мы в AdMe.ru всегда зачитываемся остроумными наблюдениями и сегодня публикуем те, которые однозначно можно приложить к плохому настроению вместо подорожника.
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А когда вас в последний раз поведение окружающих заставило отчаянно смеяться?