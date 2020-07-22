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19 твитов о находчивых людях, которые рвут все шаблоны в клочья

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В нашей жизни так много всевозможных шаблонов: как общаться, заводить знакомства и отмечать праздники. А поступки, слова или просто идеи, которые выходят из привычных стандартов, уж точно не могут не привлекать внимания. И обитатели твиттера, которые славятся своим умением смотреть под небанальным углом на обыденные житейские вещи, доказывают, что такой навык еще и точно поднимает настроение.

Мы в AdMe.ru всегда зачитываемся остроумными наблюдениями и сегодня публикуем те, которые однозначно можно приложить к плохому настроению вместо подорожника.

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© tomlinsun_28 / twitter

2.

© amazingcalf / twitter

3.

© PanyBreiman / twitter

4.

© egoraskin / twitter

5.

© AAVELENET / twitter

6.

© Wizard_Severus / twitter

7.

© humortranslate / twitter

8.

© holy_marshal_ / twitter

9.

© egoraskin / twitter

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© hart_ik / twitter

11.

© kookoudge / twitter

12.

© sonloson / twitter

13.

© egoraskin / twitter

14.

© denisenkaa / twitter

15.

© luxuryb*****s / twitter

16.

© lyasechkina / twitter

17.

© elena.baecker / facebook, © Елка Колючая / facebook

18.

© hxmebxy / twitter

19.

© beautifulg***o / twitter

А когда вас в последний раз поведение окружающих заставило отчаянно смеяться?

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