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19 твитов о людях, которые не пасуют там, где дело касается их желаний

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Есть люди, которые твердо знают, чего хотят от жизни. Они даже на работе устраиваются с небывалым комфортом, а если в другом городе подают крутой кофе, то сорвутся среди ночи и без колебаний поедут туда. Такие люди знают, что жизнь одна и прожить ее нужно не так, хотят другие, а как удобно им самим.

На безграничных просторах интернета редакция AdMe.ru раскопала твиты, в которых люди с долей юмора поставили все точки над i в своих жизненных приоритетах и желаниях. Присоединяйтесь к нашей теплой компании, порассуждаем о целях, планах и мечтах вместе.

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Срывались ли вы когда-нибудь с места, чтобы воплотить свою маленькую или большую мечту в жизнь? Какие приоритеты и желания есть у вас?

5952121
8k