19 твитов о людях, которые не пасуют там, где дело касается их желаний

Есть люди, которые твердо знают, чего хотят от жизни. Они даже на работе устраиваются с небывалым комфортом, а если в другом городе подают крутой кофе, то сорвутся среди ночи и без колебаний поедут туда. Такие люди знают, что жизнь одна и прожить ее нужно не так, хотят другие, а как удобно им самим.