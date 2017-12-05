19 твитов о бабушках и дедушках, которым чувства юмора уж точно не занимать

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Роль бабушек и дедушек в нашей жизни неоценима. Они не только любят и заботятся о нас изо всех сил, но и выдают время от времени шутейки, над которыми на ближайшем семейном сборе будет смеяться до слез каждый, от мала до велика.

В прошлом месяце австралийские ученые поделились результатами исследования, в котором говорится, что у людей, которые часто смеются, жизнь складывается гораздо интереснее.

Поэтому редакция AdMe.ru предлагает вам сегодня как следует посмеяться над этими 19 твитами. В них вы узнаете себя, своих бабушек и дедушек и обязательно вспомните пару забавных моментов, неразрывно связанных с ними.