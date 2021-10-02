19 человек, которым удалось передать всю суть школьной жизни в одном твите

Школьные годы все мы вспоминаем с разными чувствами. Одни содрогаются при мысли о строгих учителях и трудных заданиях, другие с любовью думают об одноклассниках и с нетерпением ждут нового вечера встреч. Но каждого из нас наверняка хотя бы раз в жизни охватывала легкая ностальгия по ушедшему детству.