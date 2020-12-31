19 твитов, которые потянут на звание «Самая неловкая ситуация года»
Кто из нас не попадал в ситуации, из которых выходишь с покрасневшим лицом и огромным багажом неловкости? Некоторые предпочитают сразу забыть о произошедшем, а другие через время с юмором пишут об этом в интернете и находят понимание у сотен читателей.
Мы в AdMe.ru выяснили, что именно оптимизм в таких случаях позволяет долго не смущаться, а потом еще и рассказывать обо всем с юмором и улыбкой.
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А какая самая неловкая история случилась с вами в 2020 году?
Фото на превью yadeathcoree/ Twitter