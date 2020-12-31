19 твитов, которые потянут на звание «Самая неловкая ситуация года»

Кто из нас не попадал в ситуации, из которых выходишь с покрасневшим лицом и огромным багажом неловкости? Некоторые предпочитают сразу забыть о произошедшем, а другие через время с юмором пишут об этом в интернете и находят понимание у сотен читателей.