19 твитов, доказывающих, что о бывших в идеале или хорошо, или ничего, но кого мы обманываем

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Мало кому разрыв отношений дается легко, и поэтому многие из нас не хотят слышать о своих бывших ни единого слова. Однако есть определенный процент людей, которым становится лучше только тогда, когда они выплескивают все наружу. И под «все» мы подразумеваем не только всяческие обиды и недовольство, но и изрядную порцию шуток на эту щепетильную тему.

AdMe.ru, коротая время в социальных сетях, наткнулся на твиты 19 человек, которые, казалось бы, уже забыли своих бывших, да только вот не совсем. А в конце статьи мы приготовили для вас бонус в виде гениальной идеи для стартапа.

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Бонус: идея для стартапа