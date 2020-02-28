19 товаров с барахолки, которые доказывают, что у человеческой фантазии нет границ

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Многие туристы во время путешествий в обязательном порядке включают в свой план пункт «посетить местную барахолку». И неудивительно, ведь ничто не может лучше передать колорит города, чем вещи, которые годами хранились на полках у местных жителей. Однако иногда товары со скидкой скорее вызывают больше вопросов, чем дают ответов.

Мы в AdMe.ru прошлись по самым разным интернет-распродажам и, кажется, нашли что-то уж слишком неординарное.

1. Кому пушистую открывашку?

2. Просто очень глазастая кофточка

3. «Для тех, кто хочет посадить своего питомца на диету: эта подставка для сдерживания аппетита стоит всего $ 9»

4. «Нашел эту „лампу Майкла Джексона“ в одном благотворительном магазине»

5. Просто капустная собака с лапами в виде лука-порея

6. «Наконец-то наш кот защищен! Теперь нам нужен еще один такой же для собаки»

7. «Странно, если я действительно хочу эту штуку?»

8. «Не могу поверить, что я нашла оригинальную картину да Винчи в своем местном магазине»

9. «Прикупила немного декора к Хеллоуину в комиссионном магазине. И теперь я не могу найти свою кошку»

10. Пошел на барахолку, а нашел там ВАЛЛ-И

11. Это чайник, если вы сразу не догадались

12. «Для классика, которому нужно зарядить 3 телефона и планшет»

13. «Мой муж — стоматолог, и я нашла для него этого удивительного Санту в антикварном магазине»

14. У бабушки очень оригинальный способ зашить штаны

15. Когда твой кот — тот еще аристократ

16. «Мой муж в стильном пиджаке с котами»

17. «Вы никогда не думали, что вам нужны пластиковые соленые огурчики Heinz на английской булавке... До тех пор, пока их не увидели»

18. «Безупречная ручная работа, но у меня не было с собой $ 5 наличными»

19. Когда решила начать здоровый образ жизни

А как вы относитесь к барахолкам? Покупаете ли там что-то или предпочитаете исключительно новые вещи?