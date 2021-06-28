19 теплых фото, которые доказывают, что работа ветеринара никогда не бывает скучной
В любой профессии есть свои плюсы и минусы, особенности и нюансы. Но есть один вид деятельности, работа в котором не сравнится с любой другой, — ветеринария. Будни врачей и медсестер ветклиник наполнены неповторимой атмосферой. Их пациенты — самые беззащитные, но и самые любящие и доверчивые.
Сегодня мы в AdMe.ru еще раз убедились в этом, увидев фото мохнатых пациентов. Ведь они в красках иллюстрируют то, как особенна работа ветеринаров.
«Ветеринар прислала сегодня это фото с моей собакой»
«Дело в том, что у собаки выявили заболевание сердца и, возможно, почек. Ветврач знал, что, вероятно, мне будет нелегко услышать эти новости, поэтому и прислал такую поддерживающую фотографию».
«Мой малыш перенес операцию. Врач прислал мне это фото сразу после того, как пес очнулся от наркоза»
«Бенджен был грубоват с ветеринаром, и его пришлось завернуть в одеялко. Вот такое получилось муррито»
«Он боялся первого визита к доктору, но состроил очень смелую мордочку»
«Наш ветеринар не смог удержаться и сделал фото Стэнли сразу после наркоза. Кстати, с котом все в полном порядке»
«Моя девушка работает в ветклинике и иногда шлет мне фото своих пациентов. Безусловно, эта малышка — моя любимая»
«Работаю в ветклинике, и у меня полно карманных котят»
«Наш больничный кот теперь одет в рубашечку. И он никому не позволяет ее с него снять»
«Вообще-то, у большинства людей в ящике стола хранятся всякие канцелярские принадлежности. А у меня... спящий шпиц»
«Мы нашли этого красавчика в мусорном баке»
«Этот храбрый малыш сегодня сдавал кровь, чтобы помочь своей сестренке»
«Я помощник ветеринара. И сегодня у меня был очень продуктивный рабочий день»
«Ухаживаю за этим симпатягой уже неделю»
«Крошечные щенки боксера. У них еще не открылись глазки, но они вырастут большими!»
«В нашей ветклинике нет штатного кота. Зато есть кое-кто другой»
«Весьма креативная гипсовая повязка на лапе»
«Ветврач специально позвонил мне, чтобы попросить сделать фото моего пса для сайта их клиники. А вот, собственно, и сам пес»
«Преимущество работы ветеринаром — можно взять в офис свою змею»
«Сегодня мне довелось ухаживать вот за этим старичком... Один из последних котов, родившихся в 90-е»
Вам доводилось водить питомца к врачу? Какой это был опыт?
Фото на превью M1rlyn / Reddit
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