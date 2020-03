19 татуировок, которыми люди утвердили свое право на счастье

55 11 37 8k

Татуировки могут не только спрятать шрамы, подчеркнуть и украсить те участки тела, которые вы считаете наиболее выигрышными. Они порой имеют и легкий терапевтический эффект. Так же, как при иглоукалывании, при нанесении тату иммунитет повышается — правда, это работает, только если у вас несколько татуировок. А люди из этой подборки, сделав тату, ощутили положительные изменения и в своем душевном состоянии: именно с этого момента у них появились силы преодолеть свои страхи и открыться навстречу счастью.

Редакция AdMe.ru убедилась, что в татуировках некоторых людей больше смысла, чем в иных сериалах и даже книгах. Не исключено, что их истории вдохновят и вас на то, чтобы преодолеть свои сомнения и сделать важный шаг вперед.

1. «У мамы нашли рак. Она плакала, потому что из-за химиотерапии ее волосы выпали и она не чувствовала вкуса пищи. Сейчас она здорова, а это тату — знак связи между нами»

«Нас не сломить».

2. «На протяжении многих лет меня было легко вывести из душевного равновесия, но все изменилось, когда у меня появился этот маленький друг. Очень люблю его, поэтому сделала с ним татуировку»

3. «У моего тату есть история. 3 года назад у меня были сложные отношения. Я слушала песню „The Sun Still Rises Everyday“, и она помогла мне пережить тяжелые времена»

«Рассвет наступает по-прежнему».

4. «В 19 лет я вышла замуж. Муж контролировал каждый шаг. Даже запрещал покупать мороженое, когда хочется, и подстригать волосы. Я развелась, переехала. Взяла новое имя — Китти — и в знак него сделала это тату»

5. «В 20 лет я чувствовала неуверенность в себе. А потом подруга прислала мне цитату Шекспира: „Хоть и мала, но неистова“, и я сделала тату с ней. Теперь, когда мне сложно, я вспоминаю цитату и преодолеваю себя»

6. «Я сделала на шее тату с именем мужа. Это был мой подарок ему на первую годовщину свадьбы»

7. «В детстве меня не хотели принимать во многих кругах. У меня было мало друзей, и все думали, что я вырасту неудачником. Сейчас у меня приличная работа и все изменили отношение ко мне, но я помню о тех временах»

«Нежелательное лицо».

8. «Я принадлежу к индийской ортодоксальной семье. Мечтала о тату, но из-за этого папа мог отречься от меня. В 22 года сделала наконец-то в знак своей свободы»

«Мама признала, что это красиво, а отец вначале негодовал, а потом смирился».

9. «4 раза я должна была стать матерью и 4 раза теряла детей. В знак памяти о них я сделала татуировку в виде птиц»

10. «Я сделал это тату еще в 2014 году в честь моей любимой группы We Came as Romans. У меня были тяжелые времена, и ее песни помогли мне преодолеть их»

11. Когда потерянного не воротишь и привык относиться к себе с иронией

12. «Эта татуировка — мое напоминание о том, что нужно относиться к себе добрее и наслаждаться жизнью»

13. «Я страдаю от социофобии. Мне тяжело даже попросить молока в магазине. И я сделала это тату. Теперь, когда колеблюсь, убеждаю себя: „Ты — гриффиндорец, ты справишься“. Это глупо, но работает»

14. «Эту татуировку я сделала в знак любви к родным. Она дает мне моральную поддержку, если я огорчена, и создает ощущение, что я с семьей, когда близкие далеко»

«Семья».

15. «Я живу в Канаде, но детство мое прошло на Шри-Ланке. Я сделала тату с пейзажем родных мест, чтобы помнить, откуда я, и отдать дань родителям, которые изо всех сил старались дать мне лучшую жизнь»

16. «Часто я расстраиваюсь, когда все идет не так, как задумано. Некоторые вещи нельзя контролировать. Нужно просто плыть по течению. Когда я забываю об этом, я смотрю на мое тату»

17. «Я страдал от депрессии. Эта татуировка была нужна как напоминание, что жизнь станет лучше, нужно только бороться и не отступать»

«Завтра взойдет солнце». «Следующий день не за горами».

18. «Я получил первое тату на свидании. Мне даже не понравилась девушка. Но каким-то образом мы вместе оказались в салоне и каждый из нас сделал себе тату»

19. «Я хотел сделать коту цветочную корону. Но она развалилась. Тогда мама просто приложила один из цветов к голове кота, и так получилось это фото. А я увековечил его на себе»

Поделитесь с нами фото вашей татуировки. Что подтолкнуло вас ее сделать и как она повлияла на вашу жизнь?