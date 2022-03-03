19 татуировок, которым не хватало руки мастера, чтобы из недоразумения превратиться в гордость владельца

Хотя в наши дни даже юное поколение понимает, что к решению сделать татуировку нужно подходить со всей ответственностью, порой казусы все же случаются. Кто-то попадает в руки непрофессионального мастера или разрешает друзьям попрактиковаться на своей коже, некоторые стремятся сэкономить, а иногда мы просто поддаемся мимолетному порыву, не продумывая в деталях эскиз.

Мы в AdMe.ru убедились, что любую оплошность можно исправить, если за дело берется человек с опытом и хорошим вкусом.

1. «Тату слева я сделала в 18 лет за копейки, оно мне никогда не нравилось. Наконец встав на ноги, решила исправить недоразумение и перекрыть его чем-то эстетичным»

2. «В 18 лет сгоряча сделала эту татуировку и с тех пор часто про нее забывала. А недавно перебила ее и теперь прямо горжусь результатом!»

3. «Фантастическое преображение белого кролика»

4. Крабика даже немного жаль, но результат того стоил

«Рожденный на гребне волны».

5. «Перекрыла на этой неделе свои старые тату»

6. «Наконец удалось достичь результата, о котором я мечтала изначально»

7. Свежий взгляд с сохранением идеи

8. «Это тату мне набил друг в своей гостиной, на выходных над ним потрудился профессиональный мастер. Я доволен!»

9. «Перекрыла старую татуировку клубничками»

Отменная работа! А чем это вообще было изначально? © idunnowhatibedoing / Reddit

Это кофейная чашка, из которой вылезает рука. Когда я ее набивала, все тащились по фильму «Пятница, 13-е». © IceQueenG / Reddit

10. Потрясающая работа проделана

11. «Обновил пару дней назад своего мотылька»

Как мне нравятся его пушистые усики! © honored_angel / Reddit

12. «Выглядит чудесно, наверное, вы очень довольны результатом»

13. «Мои кубики превратились в орла»

14. «Я столько лет ходила с этим ненавистным цветочком, но теперь на моем запястье наконец красуется этот прекрасный лотос как символ новых начинаний»

15. «Перекрыли старый рисунок поросенком»

16. «По-моему, это одно из самых креативных перекрытий, которые мне приходилось видеть. Очень круто обыграли очертания старого тату»

17. «Перекрыл сегодня свой смайлик»

18. «Поразительно, как сильно может преобразиться тату, если грамотно поработать со светотенями. Поздравляю с отпадным результатом!»

19. «У меня было тату с киви и отпечатком лапки моей собаки. Задумка мне нравилась, но исполнение — тихий ужас. Теперь другое дело!»