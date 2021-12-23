19 сюрпризов, которые шли в комплекте к дому. Только о них забыли предупредить

Говорят, что у домов есть своя душа и свое лицо. А еще в каждом жилище абсолютно точно имеются свои секреты и особенности. Одни достаются новым хозяевам на память о предыдущем владельце, а другие прячутся там с самого момента постройки.

Мы в AdMe.ru разыскали истории людей, которые только что переехали в новый дом, а их уже поджидали сюрпризы, или просто провели время в новом месте и удивились обстановке. А в конце статьи мы спрятали бонус специально для вас.

«Продавец дома зачем-то оставил мне зловещего вида зеркало»

Этот шикарный пол 18 лет прятался под ковром. Ему не меньше 100 лет, и он как новенький

«Над гаражом есть небольшая башенка размером с дымоход, с окнами на все 4 стороны. Никак не пойму, для чего она»

Такие конструкции предназначались для вентиляции помещения. © peanutjambutter1000 / Reddit

«Под половицами мы нашли тайник с чертежами, принадлежащими предыдущему владельцу дома. Он работал в архитектурном бюро»

«Не верится, но это дизайнерское решение было одобрено предыдущими хозяевами моего дома»

В доме 1950-х годов постройки в спальне есть шкаф, из которого выдвигаются доски

Это подставки для швейного стола. Выдвижные планки поддерживали столешницу, которую также можно было использовать как письменный стол. © Saint_Subtle / Reddit

Вот такой артефакт нашли строители под половицами дома в центре Лондона

Выглядит знакомо. Видел оригинал — картину, висящую в Southside House в Уимблдоне (старинный дом-музей XVII века). © thompsonaj2 / Twitter

«Снял слои краски с фурнитуры на первой из 4 дверей. Похоже, она ровесница нашего старого дома!»

«Купил дом 1916 года постройки со странным закутком в ​​подвале»

Это морозильная камера. По мере таяния лед стекает в отверстия снизу. © bribrinator / Reddit

Кротоны посажены примерно в 1959-м, спустя 2 года после постройки этого дома. Они пережили множество штормов и ураганов, но цветут до сих пор

В подвале прямо под лестницей кто-то разместил маленькую ванну

Это не ванна, а фонтан. Скорее всего, раньше там были еще различные украшения и маленькие статуэтки. © LittleBird721 / Reddit

«Ремонтировали наш дом и под деревянными панелями обнаружили эти чудесные витражи»

«Нашла на чердаке тетрадь, заполненную в начале 1900-х годов различными набросками и записями. Вот пара страниц»

«Менял трубы и обнаружил эту жемчужину за стеной ванной комнаты — еще один туалет»

«Предыдущие хозяева, построившие дом, сказали нам, что на крыше есть изоляция. Что ж, это правда...»

«Фееричный туалет в доме моего друга. Он втиснут прямо под лестницу, и унитаз частично встроен в стену. Обхожу стороной это адское место»

«Так уже было, когда дом купили. Изначально ванная комната находилась наверху, поэтому я предполагаю, что предыдущие владельцы решили поставить еще один туалет».

«Мы только что купили дом, и предыдущие владельцы оставили нам карту с названиями всех растений на участке»

Это скрывалось за гипсокартоном

«Когда мы переехали в новый дом, не сообразили, зачем нужна статуя белки. Не поняли и смысла коврика с надписью „Протри лапы“ снаружи. А потом появился этот парень»

Бонус: «Когда мы переехали в этот дом, жена попросила меня починить дверную ручку в ванной. Я, как и любой уважающий себя человек, заменил неисправную ручку на плоскогубцы»

«Теперь, когда мы покидаем этот дом, я горжусь наследием, которое оставляю после себя».

А какие сюрпризы вам случалось находить в старых домах?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.