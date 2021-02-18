19 суперчувствительных питомцев, которые без раздумий пришли на помощь своим хозяевам

Собака спасла мне жизнь. Спасла не от внешней опасности, как это часто бывает, а от самого себя. Пару лет назад ушел из жизни старший брат. У меня началась черная полоса в жизни, и я впал в депрессию. Я бы и не вышел из этого состояния, если бы не Айва — хаски моего покойного брата. По ночам, когда я страдал от очередных кошмаров, она приходила ко мне и ложилась рядом. Обнимая ее, я успокаивался и крепко засыпал. Когда я был дома, она всегда старалась быть со мной, подбивала мне руку, приносила мяч, бегала вокруг — такое ощущение, будто чувствовала, что нужно отвлечь меня от тяжелых мыслей. И я отвлекался. Забота об этой собаке заменила мне то, что я тогда потерял. Сейчас я снова счастлив, живу полной жизнью. Айва по-прежнему со мной, и это самое родное для меня существо во всем мире. И по-прежнему продолжает меня беречь. © Палата № 6 / VK