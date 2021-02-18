19 суперчувствительных питомцев, которые без раздумий пришли на помощь своим хозяевам
Когда люди помочь не способны, в дело вступают наши четвероногие друзья. Силой своей эмпатии и бесконечной любви они способны излечить любые душевные раны и даже защитить, когда почувствовали надвигающуюся на их хозяев опасность.
Мы в AdMe.ru были растроганы историями о феноменальных питомцах, которые помогли людям преодолеть тяжелые времена, и спешим поделиться ими с вами. А в бонусе вас ждет история от нашего автора и фотография его домашнего любимца.
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Собака спасла мне жизнь. Спасла не от внешней опасности, как это часто бывает, а от самого себя. Пару лет назад ушел из жизни старший брат. У меня началась черная полоса в жизни, и я впал в депрессию. Я бы и не вышел из этого состояния, если бы не Айва — хаски моего покойного брата. По ночам, когда я страдал от очередных кошмаров, она приходила ко мне и ложилась рядом. Обнимая ее, я успокаивался и крепко засыпал. Когда я был дома, она всегда старалась быть со мной, подбивала мне руку, приносила мяч, бегала вокруг — такое ощущение, будто чувствовала, что нужно отвлечь меня от тяжелых мыслей. И я отвлекался. Забота об этой собаке заменила мне то, что я тогда потерял. Сейчас я снова счастлив, живу полной жизнью. Айва по-прежнему со мной, и это самое родное для меня существо во всем мире. И по-прежнему продолжает меня беречь. © Палата № 6 / VK
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Моя взрослая дочь с аутизмом бывает вспыльчивой и шумной. Но наши с ней собаки-помощники натренированы подпрыгивать к ней и отвлекать, чтобы она не причинила себе вред в таких ситуациях. Для питомцев дочка абсолютно безобидна и всегда успокаивается, стоит только ей почувствовать их мягкую шерсть. © KC Lee / quora
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Я завела терапевтическую собаку после того, как у меня диагностировали психоз. Одно ее присутствие поднимает мне настроение и заставляет меня продолжать бороться за здоровье с осознанием того, что эта драгоценная малышка нуждается в хорошем родителе. © Supernove_Blaze / reddit
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Чтобы справиться с психозом и депрессией, мой сын завел щеночка, который оказывает эмоциональную поддержку. Собака нуждается в заботе своего хозяина, жизнь которого обретает еще большую значимость, а человек чувствует себя любимым. © throwRAteach / reddit
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Я никогда не был счастливым по умолчанию, и мой лабрадудль был буквально всем для меня. Но его недавний уход из жизни стал для меня тяжелейшей трагедией. Я забил на все и не знал, как вытащить себя из этого состояния. Однако я завел другую собаку, и теперь я на седьмом небе от счастья и могу думать только о ней. Она любит иногда напакостить, но она пока всего лишь щеночек. Помимо собаки мне, конечно же, помогает и терапия. © hitbyastick / reddit
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Вот какая милая собака-терапевт помогала мне во время работы в кабинете одного профессора. © Raging_Gamer14 / reddit
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Забота о моих питомцах — единственное, чем я мог заниматься, когда наступили тяжелые времена. Я поклялся себе, что, как бы плохо мне ни было, я не позволю животным страдать из-за этого. Благодаря своим питомцам я уже несколько дней работаю и начинаю снова видеть свет. И я действительно считаю, что все это заслуга моих четвероногих друзей. © catatonicbeanz / reddit
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Мой пес Теодор стал для меня причиной жить дальше. Когда мы с ним гуляем, не только он получает от этого пользу, но и я начинаю чувствовать себя лучше. Когда я поддерживаю чистоту и уют в доме для Теодора, получается, что я делаю это и для себя. Он чувствует мои эмоции, если я впадаю в депрессию, и может быстро найти способ приободрить меня. Теодор — мой верный друг, который проходит все жизненные испытания со мной. Ни один человек не может сравниться с ним в дружбе, преданности и любви, которая мне так нужна. © Catherine Craddock / quora
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Я всю жизнь боялась собак, но все-таки решила завести себе пса. Это Луна, она помогает мне преодолеть мою фобию и сейчас проходит тренировки, чтобы стать собакой-терапевтом. © GoldenLunaNZ / reddit
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С утра раздается звонок: «Тебе нужна собака!» — говорит подруга на другом конце провода. «Мне не нужна собака, мне нужно просто выспаться», — рявкнула я и бросила трубку. Позже перезвонила ей из-за чувства стыда и выяснила, что клиентка моей подруги купила на Avito собаку, которую в объявлении называли чистокровным померанским шпицем. Обман обнаружился не сразу. Песель Михаил вырос, оброс и не вписался в мир идеальных карликовых шпицев. Зато вписался в мой мир. Это была моя собака. В тот период я переживала тяжелый развод и проблемы на работе. Пес очень мне помог справиться со всем этим, и теперь я каждый раз благодарю свою подругу за тот звонок. © Tata1986 / pikabu
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Мой отец был сильно болен и лежал в больнице, а надежды на выздоровление не было. Но однажды его навестила собака-терапевт, и все кардинально изменилось. Папа жив и здоров по сей день. © Drockhound / reddit
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Около 6 лет назад у моего папы случился инсульт, дальше следовал долгий период реабилитации: только полгода понадобилось, чтобы к нему вернулось сознание. В одну из многочисленных бессонных ночей он рассказал мне о своей мечте: он очень хотел купить дом с участком и чтобы по нему бегала немецкая овчарка. Участок мы не приобрели, а вот собаку завели. Реабилитация сразу пошла семимильными шагами. По мере взросления овчарки у папы «прокачивались скиллы» передвижения... И вот мы стали гулять всей семьей: брат, мама, папа, я и собака, заряжающая энергией отца. Наш пес Арнольд все это время тренировался и стал собакой-терапевтом. Теперь он посещает хосписы и детские дома и получает от общения с людьми большое удовольствие. © Utopiya86 / pikabu
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В 14–16 лет меня несколько раз помещали в психиатрическую больницу из-за депрессии в тяжелой форме и тревоги. Ничто меня так не радовало, как больничные собаки. Они могли сидеть с нами или лежать у нас на коленях. Настоящие герои. © bringlio / reddit
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Моя ласковая кошка однажды набросилась на знакомую. Пришлось закрыть питомца в ванной, хотя я недоумевала, ведь такое случилось впервые за 15 лет ее жизни. Кошка стала относиться к знакомой настороженно. И правильно. Ведь после этого она пыталась рассорить нас с лучшей подругой, отбить парня, а еще говорила за спиной гадости и вообще оказалась очень нехорошей личностью. © DrDonna / AdMe
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Собаки-терапевты отлично помогают справиться со стрессом. К нам в общежитие приезжали такие питомцы во время сессии — подобных аншлагов, наверное, ни один экзамен не видел. Зато потискаешь такого сладкого песеля — и сразу жить сильнее хочется. © PrettyMonkey / pikabu
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Мама взяла в дом собаку, когда я был в тяжелой депрессии и все в нашей семье постоянно ругались. Но после того как в нашей жизни появился пес, все проблемы сами разрешились. Стало просто трудно кричать друг на друга, когда этот крохотный щеночек смотрит на тебя во все глаза. © SpiritualEgg77 / reddit
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Наш котик периодически по ночами устраивал скачки по каждому спящему члену семьи. Разбудит всех, а потом спокойно идет спать. Мы поначалу жутко сердились, пока не проследили одну закономерность: тыгыдым всегда начинался ровно за 15 минут до землетрясения. Жили мы в сейсмически активной зоне. © Алёна / AdMe
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У моего стоматолога есть собака-терапевт, и это потрясающе! © angry_penguin54 / reddit
Бонус от нашего автора
- У меня диагностировали депрессию в конце прошлого года, но поддержки со стороны близких людей мне найти так и не удалось. Они уверены, что все это от безделья и мне просто нужно найти, чем себя занять. Звучит уничижительно, ведь я учусь и работаю. Поэтому ощущение одиночества и беспомощности прижало меня еще сильнее. Но моя кошка вдруг стала постоянно за мной приглядывать. Софа всегда спит или просто сидит рядом, а если мне становится совсем плохо, то она трогает меня своей пушистой лапкой и переживает это состояние вместе со мной. Даже и подумать не могла, что найду в этом небольшом плюшевом комочке больше сопереживания и поддержки, чем в людях.
А какие питомцы есть у вас? Они тоже всегда спешат вам на помощь?