19 старых фото, которые можно не только родственникам показывать, но и всему интернету

Все мы время от времени заглядываем в старые фотоальбомы в поисках любимых кадров и милых сердцу лиц. Но наши сегодняшние герои решили сделать весь интернет своим альбомом и показали старые снимки, от которых даже у скупого на эмоции человека защемит в груди.

Мы в AdMe.ru знаем цену ностальгии и поэтому приглашаем вас присоединиться к маленькому путешествию в прошлое других людей.

«Последний взгляд на себя перед свадьбой. 1988 год»

«Мама с папой милуются. 1991 год»

«Свадьба моих родителей в конце 60-х»

«Первый день в детском саду. 1986 год»

«Мои мама и папа в день свадьбы. 1969 год»

«Мои родители в день свадьбы, 9 октября 1981 года. Рубашку папе шила бабушка, она всегда этим гордилась»

«По семейной легенде, у моей бабушки был енот по кличке Дымок. Я не верил в это, пока недавно не нашел доказательство. Фото конца 40-х или начала 50-х»

«К выходу нового фильма о Человеке-пауке. Вот вам мой отец в образе. 1978 год»

«Одно из моих самых неудачных свадебных фото. Похоже, что я рассказываю жене, какой будет ее жизнь с этого момента»

«Мой отец был знатным поклонником видеоигр в 90-х»

«Моя бабушка со своим первым ребенком в 1903 году»

«Моя бабушка в своем свадебном платье. 1949 год»

«Мои старшие братья и я совсем не хотим ложиться спать. Канун Рождества, 1959 год»

«1986 год, выпускной. Мне здесь 17 лет, а моему кавалеру — 20»

«Моя очень стильная бабуля в ранние 60-е»

«Нашел это фото моего отца из 1966 года. Все говорят, что он похож на Кларка Кента. Что ж, мой папа — Супермен»

«Я в середине 90-х. Я никогда больше не стану такой же крутой»

«Моя мама в 70-х была похожа на подсолнух»

«Дурацкая фотография 16-летней меня, работающей в винтажном магазине 20 лет назад. Хотела бы я тогда знать, какой крутой была»