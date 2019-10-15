19 сравнений, которые гораздо красноречивее слов
Абсолютно все легче отслеживать в сравнении: бег времени, процесс похудения и даже привычки домашних животных. Пользователи сети подметили интересные особенности своей жизни именно за счет эффекта «до и после» и смогли показать их другим благодаря фото.
Мы в AdMe.ru оценили каждое фотосравнение героев статьи и решили продемонстрировать вам самые эффектные.
«Мой дедушка и я в медвузе с одинаковым недосыпом. Разница между фото — 70 лет»
«Почему „Макдоналдс“ превратился из счастливого ребенка в депрессивного взрослого?»
«Разница в размерах моего кольца и кольца моего мужа»
С возрастом привычки не меняются
«Моя бабушка в 48 и в 70 лет. Наглядный пример того, как с правильным мужчиной женщина расцветает»
«Мы с моим котом 14 лет назад и сегодня»
«Кухня в ультрафиолете»
«От 245 до 145 кг за 5 лет»
«Малыш вырос, но продолжает спать со своей любимой игрушкой»
«Мама берегла мое платье все эти годы только ради этого момента»
«Нашла саму себя в Берлинском музее»
«Даже спустя годы Тайсон все так же ждет Сникерса, прежде чем лечь спать»
«Он пришел к нам испуганным несколько месяцев назад, когда мы оставили остатки ужина во дворе. А сейчас он приходит несколько раз в день за специально купленными для него куриными ножками»
Кажется, друг подрос
«„Худеть“ — не от слова „худо“»
«Разница в 55 лет. Моя бабушка по папиной линии и я»
Когда очень высокого парня и низенькую девушку сфотографировали рядом
«Мы с папой в 2007-м, 2014-м, 2019-м»
«То же место 5 лет спустя»
А у вас есть такие фотосравнения, которым даже не нужны слова, чтобы впечатлить зрителя? Смело делитесь ими с нами!
Фото на превью FinessinGawd / Twitter