19 совпадений, которые вызывают реакцию «Вау!», сколько на них ни смотри

Каждый из нас может столкнуться с настоящей магией, и для этого не нужны ни волшебная палочка, ни письмо из Хогвартса. Самолет, пролетающий перед Луной; кошка, которая будто решила съесть солнце; идеальное сочетание цветов одежды и окружающих предметов — все это даже заядлого скептика заставит поверить в чудеса хотя бы на пару секунд.

Мы в AdMe.ru настоятельно предлагаем насладиться этими красивыми и просто милыми совпадениями, которыми пользователи поделились в сети.

«Мы нашли сожженную книгу „451 градус по Фаренгейту“!»

«Кот моей девушки принял буквально одну и ту же позу на этих двух фото»

Идеальный выбор платья для океанариума

«Я просто направил камеру на Луну. Кто теперь скажет, что это фотошоп?»

Когда ты должна была найти это кресло именно в этих шортах

«Желтая божья коровка села на янтарный браслет моей жены»

Лучшего момента для фото и не придумаешь!

«Новая рубашка моего парня идеально сочетается с его татуировкой»

«Моя подруга 2 года подряд ловила похожих по всем параметрам рыб»

«Нашел черепашку, которая практически полностью повторяет очертания моей татуировки»

Удивительное совпадение линий

«Купил шкаф, который идеально встал в мебельную стенку. А ее я нашел в гараже недавно приобретенного дома»

«Форма здания идеально повторила контур шарика моей дочери»

«Мои туфли будто бы изготавливали специально под этот ковер в отеле»

«Моя новая кофточка идеально подходит к коробочке бумажных салфеток»

Мотоциклы Domino’s Pizza упали будто костяшки домино

«Я надкусил печенье, и теперь оно похоже на шоколадный светофор»

Да начнется гонка курьеров!

Лужа отражает огоньки, которые из-за капель дождя выглядят как фейерверк