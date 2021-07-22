19 совпадений, которые вызывают реакцию «Вау!», сколько на них ни смотри
Каждый из нас может столкнуться с настоящей магией, и для этого не нужны ни волшебная палочка, ни письмо из Хогвартса. Самолет, пролетающий перед Луной; кошка, которая будто решила съесть солнце; идеальное сочетание цветов одежды и окружающих предметов — все это даже заядлого скептика заставит поверить в чудеса хотя бы на пару секунд.
Мы в AdMe.ru настоятельно предлагаем насладиться этими красивыми и просто милыми совпадениями, которыми пользователи поделились в сети.
«Мы нашли сожженную книгу „451 градус по Фаренгейту“!»
«Кот моей девушки принял буквально одну и ту же позу на этих двух фото»
Идеальный выбор платья для океанариума
«Я просто направил камеру на Луну. Кто теперь скажет, что это фотошоп?»
Когда ты должна была найти это кресло именно в этих шортах
«Желтая божья коровка села на янтарный браслет моей жены»
Лучшего момента для фото и не придумаешь!
«Новая рубашка моего парня идеально сочетается с его татуировкой»
«Моя подруга 2 года подряд ловила похожих по всем параметрам рыб»
«Нашел черепашку, которая практически полностью повторяет очертания моей татуировки»
Удивительное совпадение линий
«Купил шкаф, который идеально встал в мебельную стенку. А ее я нашел в гараже недавно приобретенного дома»
«Форма здания идеально повторила контур шарика моей дочери»
«Мои туфли будто бы изготавливали специально под этот ковер в отеле»
«Моя новая кофточка идеально подходит к коробочке бумажных салфеток»
Мотоциклы Domino’s Pizza упали будто костяшки домино
«Я надкусил печенье, и теперь оно похоже на шоколадный светофор»
Да начнется гонка курьеров!
Лужа отражает огоньки, которые из-за капель дождя выглядят как фейерверк
Расскажите, какие самые удивительные совпадения происходили в вашей жизни.
Фото на превью Adamblancher / Reddit
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