19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять
С точки зрения статистики совпадения в нашей жизни неизбежны. И все равно мы каждый раз удивляемся, когда обнаруживаем, как подходят друг другу предметы или живые существа. А наш внутренний эстет получает от этого истинное удовольствие.
AdMe.ru откопал свежию порцию снимков из разряда «нарочно не придумаешь», на которых вещи, люди и животные совпали с чем-то или кем-то на 200 %.
1. Кофе с молоком того же оттенка, что и кружка
2. Женщина в окне читает «Женщину в окне»
3. Одинаковый оттенок чернил и линии полей
4. «Мы с другом пришли в спортзал»
5. Татуировку будто срисовали с принта на футболке
6. Кот на паркете
7. Солнце идеально совпало с небоскребом
8. Кофта словно специально под шрам
9. «Мы встретились с этой незнакомкой на фестивале»
10. Мыльница и мыло одного и того же оттенка
11. Кровоподтек в виде жеста, который нужно сделать, чтобы продемонстрировать его
12. Лак оттенка цветка
13. Птичка на ветке
14. «Тарелка идеально подошла к кофточке моей дочери»
15. «У женщины, которая меня обслуживала, оказались такие же варежки, как у меня»
16. «В моем родном городе растут кактусы-близнецы»
17. «Мои тапочки один в один как ковер у меня на работе»
18. «Я сварил суп, который идеально подошел по цвету к миске»
19. Правильно выбрал профессию
Фото на превью -Fenon / reddit