19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

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С точки зрения статистики совпадения в нашей жизни неизбежны. И все равно мы каждый раз удивляемся, когда обнаруживаем, как подходят друг другу предметы или живые существа. А наш внутренний эстет получает от этого истинное удовольствие.

AdMe.ru откопал свежию порцию снимков из разряда «нарочно не придумаешь», на которых вещи, люди и животные совпали с чем-то или кем-то на 200 %.

1. Кофе с молоком того же оттенка, что и кружка

© Matarskra / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

2. Женщина в окне читает «Женщину в окне»

© unknown / imgur  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

3. Одинаковый оттенок чернил и линии полей

© GuntherWaffleberg / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

4. «Мы с другом пришли в спортзал»

© daftwager / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

5. Татуировку будто срисовали с принта на футболке

© Croutoninspace / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

6. Кот на паркете

© phoenixreborn75 / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

7. Солнце идеально совпало с небоскребом

© MadanBH / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

8. Кофта словно специально под шрам

© Lufister / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

9. «Мы встретились с этой незнакомкой на фестивале»

© PrincessCharming1991 / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

10. Мыльница и мыло одного и того же оттенка

© Alt_e / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

11. Кровоподтек в виде жеста, который нужно сделать, чтобы продемонстрировать его

© u/frostb1t3 / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

12. Лак оттенка цветка

© marissakalyn / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

13. Птичка на ветке

© DeMoMaN / pikabu  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

14. «Тарелка идеально подошла к кофточке моей дочери»

© TheGunt123 / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

15. «У женщины, которая меня обслуживала, оказались такие же варежки, как у меня»

© clockworkpurple / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

16. «В моем родном городе растут кактусы-близнецы»

© Revocatory / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

17. «Мои тапочки один в один как ковер у меня на работе»

© PintsOfCoffee / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

18. «Я сварил суп, который идеально подошел по цвету к миске»

© -Fenon / reddit  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

19. Правильно выбрал профессию

© FilipokSP / pikabu  

19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

Фото на превью -Fenon / reddit

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