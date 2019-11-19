19 совпадений, которые было бы преступлением не заснять

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С точки зрения статистики совпадения в нашей жизни неизбежны. И все равно мы каждый раз удивляемся, когда обнаруживаем, как подходят друг другу предметы или живые существа. А наш внутренний эстет получает от этого истинное удовольствие.

AdMe.ru откопал свежию порцию снимков из разряда «нарочно не придумаешь», на которых вещи, люди и животные совпали с чем-то или кем-то на 200 %.

1. Кофе с молоком того же оттенка, что и кружка

2. Женщина в окне читает «Женщину в окне»

3. Одинаковый оттенок чернил и линии полей

4. «Мы с другом пришли в спортзал»

5. Татуировку будто срисовали с принта на футболке

6. Кот на паркете

7. Солнце идеально совпало с небоскребом

8. Кофта словно специально под шрам

9. «Мы встретились с этой незнакомкой на фестивале»

10. Мыльница и мыло одного и того же оттенка

11. Кровоподтек в виде жеста, который нужно сделать, чтобы продемонстрировать его

12. Лак оттенка цветка

13. Птичка на ветке

14. «Тарелка идеально подошла к кофточке моей дочери»

15. «У женщины, которая меня обслуживала, оказались такие же варежки, как у меня»

16. «В моем родном городе растут кактусы-близнецы»

17. «Мои тапочки один в один как ковер у меня на работе»

18. «Я сварил суп, который идеально подошел по цвету к миске»

19. Правильно выбрал профессию