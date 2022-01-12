19 соседей, жить рядом с которыми — все равно что танцевать джигу на пороховой бочке
Своеобразные соседи — это люди, жизнь рядом с которыми никогда не бывает пресной. Они добавляют перца и в будни жителей многоэтажек, и в быт владельцев частных домов. Понять их логику и мотивацию обычно практически невозможно, поэтому большинству приходится просто смириться с существованием таких людей в ближайшем окружении.
Мы в AdMe.ru и сами сталкивались с соседями, которые чудят как дышат, поэтому отлично понимаем героев историй из нашей подборки.
- Жили в панельном доме. Дочке было тогда полтора года — обычный ребенок, в меру подвижный. Однажды утром в дверь позвонила беременная соседка снизу и потребовала, чтобы моя дочка не ходила по полу в течение часа с 10:00, так как в это время она, соседка, смотрит сериал. Вежливо посоветовала ей после родов приучать своего ребенка плакать и двигаться в зависимости от программы телепередач. Больше она не возвращалась. Видимо, я была убедительна. © Iva Cuina / Facebook
- К нам как-то среди ночи соседка заявилась с претензией: мы, видите ли, еду готовим. Она худеет, а запах еды ей по вентиляции в квартиру попадает, и поэтому она есть хочет. «Прекратите готовить!» © Старая жена / AdMe
- Соседка как-то к матери зашла с кастрюлей: «Ир, я тут суп сварила, но моих от него чего-то пронесло. Может, ты возьмешь? Жалко выливать». © kirillmarkin / Pikabu
- Соседи сверху всю ночь с криками и битьем посуды выясняли, где деньги. У меня в голове крутилась мысль: «Да скажи ей уже, где деньги!» Утром перед выходом на работу поднялась к ним и попросила так больше себя не вести, потому что всю ночь из-за них не спала (хотя первым желанием было задать вопрос: «Где деньги?»). И получила в ответ: «Так мы тоже всю ночь не спали!» Занавес. © villiss / AdMe
- Я на даче сделал каркасный бассейн. Дети были довольны, приводили и соседских малышей поплавать, никаких проблем с этим мы не видели. Когда уезжали, я даже воду решил не сливать, просто прикрыл тентом, и все. А потом мы приехали в пятницу вечером и обалдели: тент лежит на клубнике, клубника под ним уже вся испортилась, в бассейне толпа детей. Выгнал всех с криками, сказал, чтобы больше не приходили. Через полчаса прибегает пара мамашек с обвинениями, мол, как я посмел на их детей орать. В ответ на вопрос, почему залезли на чужой участок без спроса и чужим имуществом пользовались, получил ответ: «А тебе что, жалко что ли? Это же дети». Пообещали, что их мужья придут со мной разобраться. Не пришли. © resforc / Pikabu
- Живу в частном доме, и у меня еще тот сосед: ему мешает все! Реально все. «Собака? Зачем вам собака?» «Вы в туалет ходите, а нам на вас противно смотреть, потому что мы знаем, что вы там будете делать!» «Вы дрова завози́те сразу в дом, а то нóсите, нóсите от ворот туда и сюда, голова от вас болит». «Вы должны у забора розы сажать, белые, а то ваши пионы только неделю цветут!» Причем я с ним не разговариваю вообще, так он нам письма пишет. © Ina Mihailova / Facebook
- Однажды соседка украла мою кошку. Я пришел к ней домой, и Мари, моя киса, бросилась мне на руки. Но соседка выхватила ее и захлопнула дверь перед моим носом. Пришлось вызывать полицию. Соседка 15 минут рассказывала полицейским, что это ее кошка, пока я показывал им фотографии с моей любимицей и документы о ее прививках. Стражи правопорядка потребовали у соседки вернуть мне кошку, и я ее забрал. Мне пришлось 2 месяца держать Мари дома и не выпускать ее на улицу, пока мы не переехали. Все это время соседка каждый раз при виде меня кричала всякий бред и рассказывала всем вокруг о том, что это я украл ее кошку. © Sam Murray / Quora
- Соседка остановила меня как-то раз и учинила скандал, потому что я редко выношу мусор, а значит — внимание! — смываю его в унитаз и потому забила стояк. Я даже переспросила: «Серьезно, вы следите за тем, как часто я выношу мусор?» Короче, у нас с ней разные стояки были, не знаю, как я смогла ее стояк забить. Видимо, к соседям ходила смывать мусор. © Alice Kuzmenko / Facebook
- У меня была как-то соседка напротив, которая любила в квартире убирать с распахнутой настежь дверью. Все бы ничего, но в такие моменты она включала свою допотопную стереоустановку на полную мощность, да еще и втыкала тяжелую восточную музыку, которую я не очень люблю. Мне это однажды надоело, я подошел к соседке, вежливо говорю ей, мол, так и так, не могла бы ты приглушить слегка звук? Та сразу хамить начала: «На кладбище будет тебе тишина!» Ну, думаю, я тебе тут кладбище и устрою. Вытащил я свои концертные колонки на 500 ватт каждая, поставил у себя перед дверью и врубил ей Rammstein. На третьей песне она сломалась, выключила свои восточные завывания и больше никогда не включала. © Тросс / AdMe
- Около 3 лет назад у одного из моих котов нашли опухоль головного мозга. Ему сделали операцию, он пошел на поправку. Как-то разговорились с соседом, и тот спросил, как дела, мы рассказали ему про кота. А сосед говорит: «Вы заплатили деньги, чтобы сделать операцию на мозге кошке? Это просто кошка, выбросите ее и купите новую». Как вообще можно такое сморозить? © JohnLocke815 / Reddit
- Подруга рассказывала такую историю. Попросила она соседку, с которой приятельствовала, присмотреть за домом пару недель, пока ее не будет в городе. Соседка пошутила, мол, хорошо, я тогда устрою вечеринку у твоего бассейна. Подружка вежливо отшутилась, да и уехала по делам. А когда вернулась домой, обнаружила, что ее внутренний дворик полностью разгромлен, а в бассейне плавает мусор. Очевидно, соседка действительно устроила вечеринку у ее бассейна и даже не убрала за собой. © MisterOminous / Reddit
- Соседи по даче каждый год сдвигали колышки между нашими участками на 10 см в свою пользу. Я видела, но не связывалась, пока моя 8-летняя дочь не сорвала ягодку с их малины (ветки переплелись из-за отсутствия межи).Они орали, обзывали ее, напугали. Пошла я в правление, перемерили участок, передвинули колышки на метр, и вся «их» малина оказалась на нашем участке. Так соседи вырвали всю малину, за которой ухаживали несколько лет, и бросили на мой участок. А через год я приехала на дачу и сразу легла спать, так как была после ночной смены. Проснулась от того, что кто-то ходил под окнами. Это соседская взрослая дочь собирала вишню. Увидела меня, подняла бидоны с ягодами и спокойненько ушла. Мои претензии соседи не приняли, потому что я их «малины лишила». © Galina Dolgikh / AdMe
- Соседка позвонила моему жениху и сказала, что я ему изменяю. А дело было так: мы переехали в новый дом, когда я была на 6-м месяце беременности. Жениху по работе нужно было уехать на 3 недели, он волновался за меня и попросил соседей обменяться с ним номерами телефонов на экстренный случай. Они пару раз заходили к нам в гости, и жена соседа была очень милой, даже слишком. В общем, жених уехал, а я решила встретиться со своим младшим братом — мы давно не виделись. Встретились в ресторане, брат приобнял меня за плечи, и тут я прям почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Это была та самая соседка. Мне даже показалось, что она нас сфотографировала. А через час жених пишет мне: «Соседка только что прислала мне эти снимки. Она думает, что ты мне изменяешь. Я не стал ей говорить, что это твой брат. Мне подыграть ей?» Соседка до сих пор не смотрит мне в глаза. © Karina Rivera / Quora
- Соседи снизу вызвали как-то ночью полицию, когда наш 9-месячный ребенок плакал. У него резались зубки, и успокоить его было сложно. Полицейские приехали, посмотрели, извинились перед нами, а потом спустились к нашим соседям. И вот тут мы услышали такую ругань! Сосед ругался с полицией из-за того, что та не успокоила нас и ребенка. © Лана Рыбакова / Facebook
- Пока нас не было дома, соседи срубили дерево у нас во дворе, и оно упало на дорогу. Нам пришлось его перетаскивать, потому что оно мешало движению авто. В свое оправдание соседи сказали, что дерево было слишком большим и им не нравилось на него смотреть. Сумасшедшие. © Sea-Horror-814 / Reddit
- Соседи вызвали полицию в 17:00 в будний день, потому что мы репетировали в подвале и «нарушили их покой». Полиция приехала, сказала, что мы можем музицировать до 22:00, послушала пару песен и уехала. Ржу не могу. © Feralfifi / Reddit
- Прошлой зимой, когда был пик снегопадов, многие соседи поехали на работу на общественном транспорте. Я, как обладатель супервнедорожника УАЗ, только ухмыльнулся, подумал: «Не зря купил уазик» — и, с пары рывков выбравшись из сугроба, поехал на работу. Вечером того же дня со мной не поздоровалась примерно половина бабок у подъезда, и была высказана претензия, мол, их сыночки и зятья полдня мучались, откапывали свои машины, а я и пальцем не пошевелил, да к тому же своей «страхолюдной» машиной еще и снег весь на дорогу вытащил, которую бедные ребята-дворники старательно чистили (на самом деле трактор с ковшом и метлой проехал). Так я на ровном месте стал самым обсуждаемым «негодяем» во дворе. © MorboFear / Pikabu
- Я переехал в свой нынешний дом 3 года назад, и у меня появились довольно неприятные соседи. 2 с половиной года назад они тайно провели удлинитель к уличной розетке моего дома, которая была прикрыта кустами, и все это время воровали электричество. Мы постоянно платили кучу денег за электроэнергию, пока однажды электричество не отключилось. Вызванный нами электрик обнаружил розетку. Она просто взорвалась из-за постоянного напряжения. И я, и жена были в шоке! Мы подали в суд на наших соседей. Они выплатили нам почти $ 30 тыс., лишились права собственности на свой дом и переехали. © Matthew Salemi / Quora
- Среда, утро, дрыхну после ночной смены. Вдруг в дверь истошно стучат: «Откройте, полиция!» Я в шоке. Думаю: где накосячила? Заходит участковый и шасть в спальню, потом на кухню, будто ищет кого-то. Оказывается, соседка написала на меня заявление за то, что я плохая мать: ору на свою дочь Ксюшу, она у меня вечно голодная, я редко с ней гуляю и прочее, прочее. Все бы хорошо, но я живу одна, у меня нет детей, а Ксюша — кошка моя 5-месячная, которую я пытаюсь отучить лазить по столам и которой не даю объедаться до состояния шара. Участковый ребенка не нашел, долго ржал. Соседка даже не извинилась.
А как чудят ваши соседи?
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