19 соседей, жить рядом с которыми — все равно что танцевать джигу на пороховой бочке

Своеобразные соседи — это люди, жизнь рядом с которыми никогда не бывает пресной. Они добавляют перца и в будни жителей многоэтажек, и в быт владельцев частных домов. Понять их логику и мотивацию обычно практически невозможно, поэтому большинству приходится просто смириться с существованием таких людей в ближайшем окружении.