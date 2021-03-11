19 соседей, чье поведение непредсказуемо, как детективы Агаты Кристи

Где бы человек ни жил — в частном доме или многоэтажке, без соседей не обойтись. Шумные и гостеприимные, добрые и обидчивые — все они добавляют красок в нашу жизнь. От некоторых хочется сбежать на край света, а с другими не страшна никакая беда, но объединяет всех этих людей одно: с ними никогда не бывает скучно.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого нашего читателя найдется в закромах памяти хоть одна история о соседях, которые надолго запомнились своими нетривиальными поступками — так же, как у героев этой статьи.

«Делали ремонт. Грешным делом пошумели в воскресенье, а вечером на балконе обнаружили листок с текстом „Задолбали! У нас выходной“»

«Я метнулся в магазин и соорудил ответочку. Под покровом ночи закинул ответ на соседний балкон. На следующий день пришла новая записка. Иногда политика кота Леопольда — лучший выход из конфликта».

«Мой сосед задолжал мне $ 288 по счетам за ветеринарные услуги после того, как его немецкий дог напал на моего пса. Вот как он мне заплатил»

«Мой любимый сосед заглянул перекусить»

«Сегодня в лифте встретил вот такое объявление. Всем подъездом переживаем за Антонио. Надеюсь, все получится у ребят»

«Сосед сделал для детей кинотеатр под открытым небом»

«Мой сосед замораживает один снежок, чтобы бросить в меня в середине июля. Ну что ж, игра началась»

«Хорошие соседи»

«Снимаю квартиру. Сосед снизу повесил проектор на ультрадлинные винты. А хозяин жилья теперь требует с меня плату за поврежденный пол!»

«Несколько недель назад я спасла соседскую курицу, и теперь каждое утро она стучится в мою дверь, чтобы посплетничать»

«Кто-то из моих соседей выбрасывает грязные подгузники в окно»

«Поздно легли. В 8 утра раздается трель домофона. Соседка что-то там сделала с ключом от входной двери, просит открыть. Посетовав, что безбожно будить людей так рано, я ей помогла»

«Сюрприз меня ждал позже. На ручке двери обнаружился пакет с мандаринами и запиской. Сделала она мой день».

«Скоро Пасха: соседи надели на своих садовых гаргулий заячьи ушки»

«Сказал моему соседу о том, что он забыл выключить свет в машине, и сегодня утром получил десятикратное вознаграждение!»

«Битва за место под солнцем. Брянск»

«Стук в дверь. Открываю, а там соседка: „На, сынок, угощайся“»

«Однажды попросили у соседки семена огурцов. Выросло это... Первый вопрос: „А оно нас не сожрет?“»

«Когда у соседа не жизнь, а драма. Прямо переживаю за него»

«С добрым утром, блин!»

«У соседа моей сестры почтовый ящик в виде ламантина»