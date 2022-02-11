19 соседей, рядом с которыми и мужик с дрелью выглядит очень даже ничего

Сосед соседу рознь: кто-то здоровается и в подъезде красоту наводит, а кто-то буквально в бинокль подглядывает или в квартиру врывается, чтобы просто взглянуть, как вы живете. А уж о собачьем лае по ночам или звуках перфоратора без остановки целый месяц мы вообще молчим.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что каждому будут доставаться исключительно хорошие соседи. А в бонусе вас ждет доказательство того, что иногда тем самым странным персонажем можно и самому нечаянно стать.

У меня мама от доброты душевной подметала и мыла лестничную клетку с 5-го по 4-й этаж. Так соседка с 4-го постоянно вопила, мол, к ней на коврик весь мусор сметают! А когда мама уехала на лето на дачу, соседка по лестничной клетке 3 раза заходила узнать, когда же мама уже вернется, а то что-то грязновато стало. © APXuK / Pikabu

Когда мне было лет 10, в соседнюю квартиру въехала своеобразная дамочка. Она считала нормой в любое время приходить в гости попить чаю. Хотим мы этого или нет. Однажды снова заявляется, я открываю, говорю: «Извините, но мама в ванной». А она сметает меня, вламывается к маме и выдает: «Ой, да что я там не видела, все свои». © Подслушано / Ideer

Мои соседи — треклятые совы. Каждую ночь в 3 часа они сначала выпускают своих собак на прогулку, а потом кричат, свистят и хлопают, зовя их обратно. А еще у них есть коты, которые считают мой огород своим туалетом! И в итоге я, естественно, не могу есть овощи, которые выращиваю. © fleasnavidad / Reddit

Выхожу весенним деньком из лифта, смотрю — сосед оккупировал грузовой лифт и выгружает рассаду. На дачу собрался: машина у подъезда, на штурманском месте супруга сидит.

Сходил в магазин, возвращаюсь и наблюдаю суету в подъезде: сосед ругается почем зря, супруга возле него, вся красная и ну очень злая. Рассказал, что, пока таскал в машину помидоры свои зеленые, кто-то спустился на лифте, загрузил в него половину того, что ползимы стояло у соседа на окошке под ярким солнышком, ожидая своего часа, — и был таков. На какой этаж уехал лифт, сосед, увы, не заметил. © shekart / Pikabu

Бабушка оставила в наследство старенькую дачу. Других родственников нет, поэтому первое время дом стоял пустой. Поехала приводить в порядок на следующий год, а там уже живет дочь соседки с семьей. Они вскрыли замок, устроились и удивились, когда я попросила покинуть дом. Еще и на полном серьезе заявили: «Тебе она на что? Даже не появилась тем летом! Ты же на море поехать можешь, а у нас двое детей, им тесно в нашем доме». Пока я была там, пришлось еще и детей гонять с участка: привыкли уже. © Подслушано / Ideer

Наши соседи стали сдавать в аренду комнату. И придумали, что будут подавать туристам завтрак в нашем саду. Пришли просить ключ от задней калитки: «А вам что, жалко? Вы же все равно этой частью сада не пользуетесь». © Alena de Mozyrski / Facebook

А мой сосед просто кидает все рекламные листовки, которые ему приходят, в мой почтовый ящик. © judgestinky / Reddit

Я могу рассказывать эту историю бесконечно. Далее со слов однокурсника. В квартиру сверху заехали новые соседи, которые сразу принялись за ремонт. В какой-то момент они сделали натяжные потолки, и им показалось, что теперь помещение «давит», так как потолок стал ниже. И они не придумали ничего лучше, чем снести перфоратором потраченные на потолок сантиметры... с пола. Целый месяц нанятый ими человек со слабеньким перфоратором долбил пол, чтобы снять 5–7 см. Чем все закончилось, не знаю. © EmPelmeni / Pikabu

За свою студенческую жизнь поменял около 20 квартир и комнат. Чего я только не видел! Но особенно запомнился один дед, художник, у которого я снимал комнату. Он приходил, садился на край кровати и смотрел, как я сплю. Каждый день. Просто сидел и смотрел. Я просыпался, он вставал и уходил. © Подслушано / Ideer

Наш сосед вообще за нами прямо в бинокль подглядывает. Ему интересно все, что мы делаем. © Cleod1807 / Reddit

Жили в 5-этажке, и как-то забился стояк. Грязная вода со всех верхних этажей дружно потекла из нашей раковины в кухне на пол. Я бегу наверх, в квартиры по нашему стояку. На 3-м, 4-м этажах соседи поняли все, кухонной раковиной пользоваться перестали. Дала им телефоны, обещала позвонить, как будут результаты. А вот на 5-м вышла ко мне мадам в перчатках. Я ей о том, что стояк забит и что на кухне раковиной не нужно пока пользоваться. Вроде поняла меня. Убегаю к себе. Вода потоком льется. Бегу опять по квартирам. 3-й и 4-й этажи — все нормально, люди действительно поняли, на 5-м опять мадам в перчатках. Говорю, мол, вы водой не пользуйтесь, пожалуйста. В ответ: «Ну я же сказала, что не буду. Сейчас посуду домою и выключу». Все попытки объяснить, что ее вода льется ко мне в квартиру, не увенчались успехом. Самое интересное, что у мадам на столешнице стояли 3 трехлитровые банки, в одной из которых еще были какие-то ягоды. А стояк окончательно забился именно остатками каких-то ягод и яблок. © Ponchik1984 / Pikabu

В деревне остался дом от бабушки. И вот соседушка весной просто взял и припахал к своему участку метр нашего огорода. Там была посеянная нами с осени пшеница, а он свое устроил! На вопрос, какого лешего, невразумительно мычал, а потом выдал, мол, у вас там сорняки, мы решили подсобить. «Сосед» — это диагноз. © Сергей Калюк / Facebook

Была у меня однажды соседка, бесила жутко! Тамбур на несколько квартир, и она почему-то возомнила себя смотрящей. Женщине 50 лет, муж по морям — видимо, скучно ей. Знала все про всех: кто к кому пришел, кто и как живет. А добило меня вот что. Жила я одна и как-то решила позвать подругу, чтобы вместе снимать. К ней периодически приходил парень. Так соседка отчитала меня за то, что я никого не познакомила с подругой, ведь я соседей должна была предупредить, оказывается. Съехала я, в общем. © Подслушано / Ideer

Ох, у нашего соседушки имеется свое ценное мнение относительно всего: графика работы мужа, нашего брака, даже наших кустов. А если выхожу из дома, сразу вопрос, мол, а куда это ты. Невозможно. © unknown author / Reddit

Купили квартиру в хрущевке. Сразу не заметил, что при входе в подъезд чувствуется запах газа. Как почувствовал, сразу вызвал соответствующую службу. Приехали мастера через 20 минут, работают, я в подъезде стою. Заходят соседи. И сразу: «О, наконец-то приехали! Уже 2 года газом воняет!» Я подумал, что они много раз вызывали, а утечка все возобновлялась, поэтому спросил: «А давно вызывали?» Они на меня с выпученными глазами смотрят: «Нам что, делать нечего? Они сами должны!» — и скрылись за дверью квартиры. Ребята все сделали, датчиком проверили. С тех пор уже почти 2 года никакого запаха. © Ivan.Nn / Pikabu

Помню свою первую съемную квартиру, в которой начал жить отдельно от родителей. А этажом ниже жила очень своеобразная бабушка. Как минимум раз в неделю вызывала полицию с жалобой на меня. Они, правда, раза с 10-го перестали приезжать, но все равно было ужасно неприятно. Представляете, вы спите (на работу рано), и тут долбят в дверь: «Откройте, полиция!» Мол, соседка жалуется, что вы тут гантели на пол кидаете. © Katya Lo / Facebook

Когда жила на старой квартире, соседка соврала, будто я ее затопила, чтобы в квартиру ко мне попасть. Мол, просто посмотреть, как я устроилась. А потом вообще подкралась со спины, когда я дверь ключом открывала, и ворвалась в квартиру. Пришлось угрожать полицией. Подействовали только мои слова о том, что, если квартиру ограбят, я на нее заявлю как на наводчицу. © Мария Лукиных / Facebook

У моего соседа собака лаяла целую ночь. Ну я пришел, попытался с ним поговорить. А он мне выдает: «Что ты хочешь, это собака — они лают». © Mm_Donut / Reddit

У меня была соседка, которая круглыми сутками подглядывала за всеми через окно. Это продолжалось годами. И она была уверена, что ее никто не видит через жалюзи (сама так сказала). А потом однажды на нее ткнул пальцем какой-то ребенок, и она прям на пол повалилась, чтобы спрятаться. © According_Cow_5089 / Reddit

Бонус: иногда достаточно одного неловкого движения — и о тебе самом потом наверняка будут всем вокруг рассказывать

Лет 15 назад семьей отдыхали на море дикарями, с палаткой. Подальше от всех отдыхающих. И тут на второй день приезжают еще две отдельные семьи и располагаются метрах в 20 от нас по разные стороны. Ну не хотелось соседей, а что делать, имеют право. Просыпаюсь в 4 утра, солнышко встает, красота. И я как взвою так протяжно и долго, с потягушечкой (забыл про соседей). В общем, они в 10 утра съехали, а до нас дошло только вечером, из-за чего именно. © kronos11111111 / Pikabu