19 соседей, готовых чудить в режиме нон-стоп

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Согласитесь, покупка нового жилья часто напоминает лотерею: крайне сложно угадать, какие люди теперь будут жить с вами по соседству. И практика показывает, что от этих ребят можно ожидать буквально всего — от помощи по хозяйству до откровенного вредительства. Одни из них готовы испечь блинчики на ваш день рождения, других тянет расклеивать магнитики в лифте, а третьи честно вывешивают за окном предупреждение, что к ним лучше не соваться.

Мы в AdMe.ru долго думали, как же относиться к подобным поступкам соседей. И знаете что? Мы решили целиком и полностью положиться на ваше мнение.

Красиво жить не запретишь: владельцы нескольких квартир сделали себе «подъездный дворик»

«Мои соседи бесплатно раздают излишки урожая»

Так выглядит лифт в доме, где соседи любят путешествия. Кажется, на холодильниках места для магнитиков уже не хватает

«Соседские дети решили поздравить меня с днем рождения радужными блинчиками. Это лучший подарок»

«Это дерево растет на участке моего соседа. Он вырезал арку в кроне, чтобы пешеходы могли свободно ходить по тротуару»

«Мы с сестрой специально завели двух одинаковых кошек, чтобы троллить соседскую собаку»

«Наш сосед застолбил во дворе парковочное место для себя»

«Моей соседке 101 год, и она отлично подготовилась к солнечному затмению»

«Соседка покрасила забор из пульверизатора. Вот так теперь выглядит наша машина. Она просто стояла рядом»

«К парню, живущему с нами по соседству, довольно сложно попасть в гости. Попробуй угадай, где настоящая дверь»

«Выхожу я как-то из подъезда, а на парковке стоят одни „кони“: и железные, и деревянные. Кто-то из соседей прикололся»

Пожалуй, это самое милое объявление о начале ремонта

«По ночам один сосед подкладывает всем под двери кексы и прочую выпечку. Мы уже дали ему прозвище Пирожковая Фея»

«Лестничная площадка у лифта выглядела скучно, и я решил разрисовать ее»

Когда у вас по соседству живет Робин Гуд

«Из упавшего дерева наш сосед создал целый шедевр»

Зато честно предупредил

«Мой сосед — гений экономии. Коврик возле его входной двери собран из демонстрационных образцов»

Конечно, соседи могут ругаться, сплетничать и подсматривать друг за другом. Но когда спокойствию в доме грозит опасность, они выступают единым фронтом

А какие интересные истории вы можете рассказать про своих соседей?