19 соседей, готовых чудить в режиме нон-стоп
Согласитесь, покупка нового жилья часто напоминает лотерею: крайне сложно угадать, какие люди теперь будут жить с вами по соседству. И практика показывает, что от этих ребят можно ожидать буквально всего — от помощи по хозяйству до откровенного вредительства. Одни из них готовы испечь блинчики на ваш день рождения, других тянет расклеивать магнитики в лифте, а третьи честно вывешивают за окном предупреждение, что к ним лучше не соваться.
Мы в AdMe.ru долго думали, как же относиться к подобным поступкам соседей. И знаете что? Мы решили целиком и полностью положиться на ваше мнение.
Красиво жить не запретишь: владельцы нескольких квартир сделали себе «подъездный дворик»
«Мои соседи бесплатно раздают излишки урожая»
Так выглядит лифт в доме, где соседи любят путешествия. Кажется, на холодильниках места для магнитиков уже не хватает
«Соседские дети решили поздравить меня с днем рождения радужными блинчиками. Это лучший подарок»
«Это дерево растет на участке моего соседа. Он вырезал арку в кроне, чтобы пешеходы могли свободно ходить по тротуару»
«Мы с сестрой специально завели двух одинаковых кошек, чтобы троллить соседскую собаку»
«Наш сосед застолбил во дворе парковочное место для себя»
«Моей соседке 101 год, и она отлично подготовилась к солнечному затмению»
«Соседка покрасила забор из пульверизатора. Вот так теперь выглядит наша машина. Она просто стояла рядом»
«К парню, живущему с нами по соседству, довольно сложно попасть в гости. Попробуй угадай, где настоящая дверь»
«Выхожу я как-то из подъезда, а на парковке стоят одни „кони“: и железные, и деревянные. Кто-то из соседей прикололся»
Пожалуй, это самое милое объявление о начале ремонта
«По ночам один сосед подкладывает всем под двери кексы и прочую выпечку. Мы уже дали ему прозвище Пирожковая Фея»
«Лестничная площадка у лифта выглядела скучно, и я решил разрисовать ее»
Когда у вас по соседству живет Робин Гуд
«Из упавшего дерева наш сосед создал целый шедевр»
Зато честно предупредил
«Мой сосед — гений экономии. Коврик возле его входной двери собран из демонстрационных образцов»
Конечно, соседи могут ругаться, сплетничать и подсматривать друг за другом. Но когда спокойствию в доме грозит опасность, они выступают единым фронтом
А какие интересные истории вы можете рассказать про своих соседей?
Фото на превью MoBLowe / reddit