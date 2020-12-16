19 соседей, которые откололи такое, что хоть стой, хоть падай

Звонок в дверь. Смотрю в глазок — стоит самый отвратительный из моих соседей, хам и варвар, который устраивает свалки в подъезде, не убирает за собакой, орет по ночам и так далее. Он 150 раз меня оскорбил, когда я пыталась достучаться до его сознания. Открываю ему:

— Че надо?

— Я поставил машину на газон, а сегодня она по периметру обмазана кошачьими неожиданностями. Во все щели понапихано.

— И что, ты на меня думаешь? У меня нет котов.

— Нет, я на вас не думаю. Может, вы мне поможете, и я найду этого человека?

— Ты нормальный человек? Почему я должна тебе помогать? Ты меня оскорбил, пока я с тобой пыталась построить диалог.

Его ответ меня просто убил:

— НУ ВЫ ЖЕ ВСЕМ ПОМОГАЕТЕ! © mattahari / Pikabu