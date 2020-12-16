19 соседей, которые откололи такое, что хоть стой, хоть падай
Прекрасных, радушных соседей в мире великое множество. Но не всем так везет. Герои нашей сегодняшней статьи угодили в настоящий капкан жильцов с повышенным градусом вредности. И выходкам этих персонажей нет конца и края.
Мы в AdMe.ru не понаслышке знакомы с соседскими войнами и поэтому с особым рвением подошли к этому материалу. Прочтите и осознайте, что вы не одни.
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Звонок в дверь. Смотрю в глазок — стоит самый отвратительный из моих соседей, хам и варвар, который устраивает свалки в подъезде, не убирает за собакой, орет по ночам и так далее. Он 150 раз меня оскорбил, когда я пыталась достучаться до его сознания. Открываю ему:
— Че надо?
— Я поставил машину на газон, а сегодня она по периметру обмазана кошачьими неожиданностями. Во все щели понапихано.
— И что, ты на меня думаешь? У меня нет котов.
— Нет, я на вас не думаю. Может, вы мне поможете, и я найду этого человека?
— Ты нормальный человек? Почему я должна тебе помогать? Ты меня оскорбил, пока я с тобой пыталась построить диалог.
Его ответ меня просто убил:
— НУ ВЫ ЖЕ ВСЕМ ПОМОГАЕТЕ! © mattahari / Pikabu
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Один состоявшийся отец семейства построил хороший дом и облагородил территорию вокруг в небольшой деревне в области. Далее со слов его брата. Подходит к нему какой-то местный с претензией:
Местный: «А это твой брат там себе отгрохал дом такой?»
Брат: «Ну мой, а что?»
Местный: «Да я к нему заходил, просил стройматериалы».
Брат: «И что, он не дал?»
Местный: «Дал».
Брат: «Так а в чем проблема?»
Местный: «Ну а че он не как все, чего выделывается? Построил бы как у всех...» © Bristel / Pikabu
«Делаем ремонт в квартире. Сняли обои, а тут такое: во всю ширину стены 4 м и на высоту 1,5 м. Прошлые хозяева очень не любили соседей».
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Идем с женой как-то по улице. Слышим, кто-то нас зовет.
— Соседи! Соседи, здравствуйте! — бежит к нам бабушка — божий одуванчик, соседка со съемной квартиры, с которой мы съехали год назад.
— А вы обратно переехать не хотите? — спрашивает она с щенячьей надеждой в глазах.
— Да нет, мы в своей теперь живем. А что, соседи плохие?
— Ой, не то слово! Достали уже! Орут постоянно, какие-то гулянки у них. А вы такие хорошие, я вас и не слышала даже. Ну разве что когда вы этим занимались!
Тут мы с женой покраснели, а соседка стоит и слово вспоминает:
— Ну этим, — показывает она руками какие-то неприличные жесты. Мы уже багровые, как азербайджанские томаты. — Ну, на гитаре! — наконец вспоминает она и продолжает жестикулировать. © AlexandrRayn / Pikabu
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На выходные уехали подальше от дома, на дачу. Утром звонок от соседки: «Караул, вы нас заливаете, срочно выключайте у себя воду!» Абзац, дома никого нет, мы все на даче, а до города 2 часа езды. В панике несусь собирать вещи и гнать домой. И тут дочка 8 лет спрашивает, кто звонил. Говорю, что звонила Маша с 11-го этажа (так она у меня в телефоне записана), надо срочно ехать домой, от потопа их спасать. Остановил вопрос ребенка: «Пап, а разве мы можем залить 11-й этаж? Мы же на 10-м живем!» Перезвонил Маше. Оказалось, что она звонила всем с пометкой «соседи», не разбираясь, кто ниже, кто выше. © NikolayAndreev / Pikabu
«Когда долго не приезжал на дачу. Участок мой, птицы соседские».
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Переехали новые соседи к моим родителям. Пару раз в подъезде поздоровались, вот и все знакомство. Сидят родители дома, тут стук. Пришла соседка и просит отца:
— Мне деньги нужны. Возьмите ссуду, а я за вас платить буду.
— А чего сама не возьмешь?
— А у меня во всех банках задолженности, мне больше не дают.
Не знаю, на что она рассчитывала. © Fvost / Pikabu
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Сосед начал трезвонить в мою дверь в 4 часа утра и попросил пойти с ним. По его словам, ситуация была срочная и очень важная. Я пошел, а он подвел меня к своей машине и начал спрашивать, что я о ней думаю. Выглядел очень гордым. Как оказалось, он звонил в каждую квартиру дома в 4 часа утра, чтобы люди посмотрели на его новую машину. © Unknown author / Reddit
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Я только что переехал в новую квартиру. Проснулся в 3 часа ночи от громкого стука в дверь. Подумал о худшем и предположил, что кто-то хочет меня ограбить. Молча сижу в постели, мысленно перебирая сценарии самообороны. А затем я слышу, как женщина кричит через мою дверь: «Это ваша соседка! Меня интересует, не хотите ли вы купить печенье для девочек-скаутов?» Естественно, я проигнорировал ее предложение и заснул очень злым и сбитым с толку. © Norezu / Reddit
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Моя соседка на полном серьезе попросила меня не выпускать мою собаку на мой задний двор, потому что это сводит ее собаку с ума. А может, начнете уже наконец-то воспитывать своего питомца как следует? © Cpu46 / Reddit
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Сосед приходит и говорит, что он сверлил дырку в потолке и ему кажется, что он насквозь к нам просверлил. Проблема в том, что сосед со 2-го этажа, а я живу на 4-м. © Rake / Bash
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Купила курицу, разморозила, а на ней оказались волоски. Вспоминаю, как бабушка смолила куриц на огне... Ну я взяла курицу в руки, взяла спички, вышла на балкон, положила курицу на газетку и стала спичками волоски жечь. А мужик на соседнем балконе увидел это и испуганно крикнул: «Все зло твое тебе же вернется, ведьма!» © «Подслушано» / Ideer
«Сосед установил кондиционер. Вот такой замечательный вид теперь наблюдаю каждый день, когда выхожу из квартиры».
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Соседка ночью выходит на улицу и оставляет послания на стоящих около дома машинах... майонезом! Выходит примерно в 4 часа, выбирает машину почище и покрасивее и пишет на лобовом стекле какие-то цифры, выдавливая майонез из пакета. Утром водители выходят, ругаются и чешут затылок. А я все снимаю на телефон. Жду, когда накопится побольше материала. © «Подслушано» / Ideer
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Меня изводит изо дня в день соседка. С виду казалась нормальной и адекватной женщиной, но случилось так, что мой кот обрюхатил ее дорогущую кошку, которую она берегла для такого же элитного кота. Сначала просто ходила ругаться, потом подкидывала котят. Я их забрала, выкормила и раздала по добрым рукам. Но она не успокаивается. Ко мне пришел участковый и сказал, что эта дамочка уже задолбала писать заявления на КОТА, хочет компенсацию. © «Подслушано» / Ideer
«Вибрационная колонка. 2–3 вечера прослушивания „Руки Вверх!“: там басы хорошие. И на пару месяцев тишина».
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Над нами живет соседка, которая периодически, как нам представляется, надевает обувь для чечетки и выплясывает танец бешеной лошади. После этого она включает громкую музыку в стиле «Ameno» и подпевает. Когда в эти моменты пытаешься пойти к ней и дозвониться или достучаться, она просто не открывает дверь. Мы оставили записку с просьбой вести себя хоть чуточку тише. В ответ она начеркала на самой бумажке: «Моя жизнь, что хочу, то и делаю». Не поспоришь. Но шуметь меньше стала. А тайна так и осталась. Чем же она там занимается?
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Купили квартиру. За стенкой живет риелтор, которая нам ее и продала. Подумали: «О, круто, раз риелтор тут живет, значит, жилье хорошее». В итоге в течение уже 3 лет к нам регулярно ломится в дверь соседка с верхнего этажа, потому что путает этажи! Она же периодически звонит нам в домофон часа так в 3 утра со словами: «У меня нет ключа, откройте, пожалуйста». А сама риелтор ежедневно орет изящными ругательствами на своих домашних так громко, что и при включенном телевизоре слышно каждое слово.
А что недавно отчебучили ваши соседи?