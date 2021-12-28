19 человек стали свидетелями эпичных случайностей, и никто бы им не поверил, если бы не фото

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Бывают в жизни моменты, когда хочется воскликнуть: «Ничего себе! Каковы были шансы?» Иногда даже закрадывается подозрение, что это сбой в матрице или дежавю.

Мы в AdMe.ru уверены, что жизнь преподносит нам сюрпризы каждый день, но герои нашей сегодняшней подборки сорвали настоящий джекпот.

Лучше всех на этом снимке получилась пчела

«Пчела полетела навстречу камере как раз в тот момент, когда мы сделали снимок».

«Сегодня мне попалось яйцо с 3 желтками: шанс 1 к 25 миллионам»

Явно какой-то глюк в матрице

«Я случайно порвала легинсы прямо в том месте, где у меня родинка»

«Я уронил монету на стол, и вот как она встала. Каковы были шансы?»

На три четверти красное и на четверть зеленое яблоко

Водитель случайно нарисовал сердечки на снегу, когда разворачивался

Не думаю, что он сделал это случайно. Я больше поверю в то, что он романтик. © Tootingtooting / Reddit

Резинка случайно сложилась в скрипичный ключ

«Я нашел идеально круглый камень»

Лист-альбинос

«За 20 лет готовки я вижу такое впервые. Когда глазунья была почти готова, из нее выпрыгнул яичный желток»

«В моем саду поселилась белка-альбинос»

«Мой сын сделал миллион выстрелов дротиками, и вот как он попал в стакан»

«Шанс найти пятилистный клевер — один на миллион»

«Первый раз взвесился на новых весах и заметил, что у меня точно такой же вес, как в примере из инструкции по эксплуатации»

«У моей черепахи на лапе отпечаталась лапка»

Когда разрезал лимон, а там уже растет новый

Так замерзает паутинка

«Вот такое яйцо нашел в курятнике»

Вы представьте, какой формы там цыпленок! © TolMera / Reddit