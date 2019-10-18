19 событий, которые могли случиться только в маленьком городе (В вашем — тоже)
Если вам доводилось жить в маленьком городе или в сельской местности, вы прекрасно знаете, что там своя атмосфера. Со стороны кажется, что время в таких городах словно остановилось. Но стоит копнуть чуть глубже, и становится понятно, что за этой сонной оболочкой кипят чуть ли не шекспировские страсти. А уж о смекалке умельцев из глубинки можно слагать настоящие легенды.
Редакция AdMe.ru готова поспорить, что практически каждая фотография или история из этой подборки покажется вам смутно знакомой, особенно если вы живете в небольшом населенном пункте или в детстве регулярно ездили в деревню к бабушке.
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Примечание: стокгольмский синдром — это психологическое состояние, возникающее у заложников, когда они начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам.
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3. Мошенники не пройдут
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Почувствовали атмосферу маленького городка? А может быть, вы увидели что-то до боли знакомое на этих фото?