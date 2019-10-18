19 событий, которые могли случиться только в маленьком городе (В вашем — тоже)

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Если вам доводилось жить в маленьком городе или в сельской местности, вы прекрасно знаете, что там своя атмосфера. Со стороны кажется, что время в таких городах словно остановилось. Но стоит копнуть чуть глубже, и становится понятно, что за этой сонной оболочкой кипят чуть ли не шекспировские страсти. А уж о смекалке умельцев из глубинки можно слагать настоящие легенды.

Редакция AdMe.ru готова поспорить, что практически каждая фотография или история из этой подборки покажется вам смутно знакомой, особенно если вы живете в небольшом населенном пункте или в детстве регулярно ездили в деревню к бабушке.

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17. Как рождаются слухи

16. В новостную ленту в соцсетях периодически попадают такие сообщения

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14. Вот почему я не поеду в столицу

Примечание: стокгольмский синдром — это психологическое состояние, возникающее у заложников, когда они начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам.

13. Высокие технологии в действии

12. Когда ты слишком быстро приезжаешь домой

11. Народная тропа. А вы тоже верите, что нельзя проходить под столбом?

10. Почему грустят жители мегаполисов?

9. Б — благоустройство

8. Особенности отношений в маленьком городе

7. Добро пожаловать в прошлое

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5. Какие могут быть тайны, все же свои

4. А что, так можно было?

3. Мошенники не пройдут

2. Незабываемое лазерное шоу

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