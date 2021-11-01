19 снимков с рабочего места людей, которые познакомят с изнанкой их профессии

Огонь, дорога, шахта лифта, вышка мобильной связи или грузовое судно. Для одних это просто слова, а для других — постоянное место работы. Мы привыкаем к своей профессии, но всегда любопытно взглянуть, как трудятся окружающие, особенно если у них абсолютно иная сфера деятельности.

Мы в AdMe.ru сделали подборку фотографий, которые без лишних слов рассказывают об изнанке разных профессий.

1. «Просто хотел поделиться фотографией моего рабочего места сегодня»

2. «Cамый милый спасатель в мире! Маруся Леонидовна, волонтер службы спасения»

3. «Делюсь кусочками любимой профессии»

4. Штаб поисково-спасательного отряда расположился в чистом поле. Электричества нет, связи нет, укрытия от непогоды — только автомобили поисковиков

5. «Работаю дальнобойщиком. Есть ли у меня время на сон? Ну теоретически да»

6. «Кабель-менеджмент удивляет меня каждый день»

7. «Кто-то отработал, а кто-то только заступил на смену. Управляю машиной, которая поднимает руду и породу из шахты»

8. «Это мой брат-пожарный после выполнения задания»

9. «Моя работа — авиационная хирургия»

10. Работа на перчаточном производстве

11. «Работаю на фабрике мороженого»

12. «Привет от электромеханика по лифтам!»

13. «Вытачиваю шахматные фигуры»

14. «Фото на рабочем месте — за штурвалом. Так солиднее»

15. «Высоко сижу, далеко гляжу. Работаю монтажником мобильной связи»

16. «Режу металл для переплавки. Это Урал»

17. «Решил поделиться с вами моментами с текущего объекта на работе»

18. «Зерноочистительный комплекс (ЗАВ). Сейчас аграрии выходят из зимней спячки и я вернулся на свой ЗАВ-50»

19. «Я работаю машинистом в метро. Один из добрых моментов — это, конечно, маленькие дети, которые подбегают и заглядывают в кабину»