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19 снимков, от которых не оторвать глаз, ведь на них запечатлено само совершенство

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Отполировать машину до невидимости или испечь пирог в стиле Ван Гога способен только истинный перфекционист. И даже если полученное совершенство не его рук дело, он всегда заметит и то, как коврик совпадает с линиями плитки на полу, и какую неожиданную форму принимает растопленное на сковородке масло.

Мы в AdMe.ru уверены, что умение видеть красоту в деталях и восхищаться ею — качество, которое делает жизнь по-настоящему полной. Взгляните на эти безупречные снимки. А в конце статьи вас ждет не просто бонус, а настоящая услада для глаз — видеозапись работы профессионального каллиграфа.

1. «Я отполировал свою машину»

© jww3 / Reddit

2. Вот такую неожиданную форму приняло растаявшее на сковороде масло

© muthig / Reddit

3. Ну разве они не совершенство?

© Unknown user / Reddit

4. Если бы Ван Гог был поваром...

© Mocake75 / Reddit

5. В стокгольмской компании идеальные кубики льда для напитков делают вручную

6. Когда у тебя черный пояс по тетрису и тебя попросили уложить дрова

© banderas85 / Pikabu

7. «Я впервые испекла булочки для бургеров. Абсолютно довольна результатом»

© LostComplaint9 / Reddit

8. Еще одна сладкая булочка

© princeali97 / Reddit

9. Сварка — это искусство

© lotofthought / Reddit

10. Коврик совпадает с границами плитки

© scns_moharm / Reddit

11. Электрик постарался!

© arthik / Pikabu

12. «Нашел точилку, которая идеально затачивает карандаши»

© Paul0416 / Reddit

13. Безупречное мороженое

© raviji22 / Reddit

14. Пластилиновый мир

© liskaflower / Reddit

15. Идеальная композиция из камешков

16. И как теперь есть такое великолепие?

© Dexter_davis / Reddit

17. «Яйцо с фермы наших друзей абсолютно круглое»

© Kanoukitanoroku / Reddit

18. Идеальная чистка

19. Съедобная геометрия

Бонус: залипательное видео для истинных перфекционистов

А вас раздражает, когда картина висит чуть покосившись, стопка постельного белья сложена неровно, а в почти идеальном рисунке есть мелкое несовершенство?

Фото на превью jww3 / Reddit
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