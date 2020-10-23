19 снимков, от которых не оторвать глаз, ведь на них запечатлено само совершенство

Отполировать машину до невидимости или испечь пирог в стиле Ван Гога способен только истинный перфекционист. И даже если полученное совершенство не его рук дело, он всегда заметит и то, как коврик совпадает с линиями плитки на полу, и какую неожиданную форму принимает растопленное на сковородке масло.

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1. «Я отполировал свою машину»

2. Вот такую неожиданную форму приняло растаявшее на сковороде масло

3. Ну разве они не совершенство?

4. Если бы Ван Гог был поваром...

5. В стокгольмской компании идеальные кубики льда для напитков делают вручную

6. Когда у тебя черный пояс по тетрису и тебя попросили уложить дрова

7. «Я впервые испекла булочки для бургеров. Абсолютно довольна результатом»

8. Еще одна сладкая булочка

9. Сварка — это искусство

10. Коврик совпадает с границами плитки

11. Электрик постарался!

12. «Нашел точилку, которая идеально затачивает карандаши»

13. Безупречное мороженое

14. Пластилиновый мир

15. Идеальная композиция из камешков

16. И как теперь есть такое великолепие?

17. «Яйцо с фермы наших друзей абсолютно круглое»

18. Идеальная чистка

19. Съедобная геометрия

Бонус: залипательное видео для истинных перфекционистов